شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tesla تبدأ في فتح شبكة Supercharger الخاصة بها للسيارات الكهربائية الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Tesla في فتح شبكة Supercharger الخاصة بها للسيارات الكهربائية غير Tesla (EVs)، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

ووعد رئيس شركة تسلا إيلون ماسك في يوليو أن يبدأ صانع السيارات العملية قبل نهاية هذا العام. ومع ذلك ، في الوقت الحالي، تتوفر 10 مواقع فقط لشاحن السوبر لسائقى سيارات غير Tesla EVs - وجميع المحطات موجودة في هولندا.

وقالت شركة صناعة السيارات إنها بدأت بعدد محدود من المواقع بحيث يمكنها "مراجعة التجربة ومراقبة الازدحام وتقييم التعليقات" من كل من سائقي Tesla وغير التابعين لـ Tesla.

وأضافت أنها تريد التوسع في المزيد من البلدان "قريبًا" ، لكنها قالت إنه سيتم فتح مواقع إضافية فقط للمركبات التي ليست من طراز Tesla "إذا كانت هناك سعة متاحة".

ولاستخدام Supercharger في أحد المواقع الهولندية، يحتاج السائقون الذين لا يستخدمون سيارات Tesla EV أولاً إلى تنزيل تطبيق Tesla وإنشاء حساب، بعد ذلك يتعلق الأمر بتحديد "تحصيل رسوم من غير Tesla" ، وتحديد موقع أقرب موقع Supercharger متاح، والتوصيل مع جميع المدفوعات التي يتولى التطبيق التعامل معها.

وتستخدم سيارات Tesla في أوروبا نظام الشحن المشترك الذي يستخدمه أيضًا صانعو السيارات الآخرون، بينما تستخدم سيارات Tesla في الولايات المتحدة موصلًا خاصًا بها، هذا جعل من السهل على تسلا إطلاق الطيار عبر البركة، هذا يعني أيضًا أنه إذا فتحت Tesla شبكة Supercharger الخاصة بها في الولايات المتحدة، فسيتعين عليها بيع أو إقراض محول للسائقين الذين لا يستخدمون Tesla EV والذين يرغبون في استخدام أحد شواحنها الفائقة.

وتشغل Tesla حاليًا 25000 شاحن فائق سريع الشحن في حوالي 2700 محطة على مستوى العالم ، حيث تضيف التكنولوجيا ما يصل إلى 200 ميل من النطاق في 15 دقيقة فقط، وتقول الشركة أن الوصول إلى "شبكة شحن سريع واسعة النطاق ومريحة وموثوقة أمر بالغ الأهمية لاعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع"، سيؤدي فتح أجهزة الشحن الخاصة بها لمزيد من السائقين أيضًا إلى إضافة تدفق جديد للإيرادات لأعمالها.

وتحدث ماسك منذ فترة طويلة عن فكرة فتح الشاحن الفائق لسائقي المركبات التي ليست من طراز تسلا، قائلاً قبل ثلاث سنوات إن نظام تسلا لم يكن "حديقة مسورة"، ولكن خطة السماح بزيادة استخدام أجهزة الشحن أثارت غضب بعض سائقي Tesla الذين يدخلون طوابير أطول في المحطات، ولهذا السبب بدأت تسلا صغيرة وتصر على أنها "تراقب عن كثب كل موقع للازدحام والاستماع إلى العملاء حول تجاربهم.