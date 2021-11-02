شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكافأة 10 آلاف دولار.. شركة نيوزيلندية تكافئ موظفيها بعد نجاح تطبيق للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن تطبيق تعليمي أسسته مجموعة من طلاب جامعة في نيوزيلندا قبل تسع سنوات فاجأ موظفيه البالغ عددهم 53 موظفًا بمكافأة قدرها 10000 دولار نيوزيلندي ، بعد أن أصبحت الشركة الأسرع نموًا في نيوزيلندا.

وأوضحت الصحيفة أن كامي ، التي تعني الورق باللغة اليابانية ، عبارة عن منصة وتطبيق رقمي للفصول الدراسية، مما يسمح للمعلمين والطلاب بالتفاعل والتعاون مع المستندات ومصادر التعلم، سواء داخل الفصل الدراسي أو عن بُعد.

وأوضحت الصحيفة، أن الشركة صاحبة التطبيق لم تكن الشركة الوحيدة في الأخبار مؤخرًا التي تكافئ موظفيها، حيث أعلنت شركة Spanx الأمريكية للملابس الداخلية الأسبوع الماضي أنها ستمنح الموظفين تذكرتي طائرة من الدرجة الأولى و10000 دولار أمريكي لكل منهما للاحتفال بوصول رأس مالها إلى 1.2 مليار دولار أمريكي.

وتأسست كامي في عام 2013 من قبل طلاب جامعة أوكلاند، هينجي وانج وجوردان تومز وأليف سامسون ، الذين كانوا يبحثون عن طريقة لتبسيط تدوين الملاحظات رقميًا. تُستخدم الخدمة الآن في أكثر من 180 دولة وأكثر من 30 مليون معلم وطالب، مع أكبر قاعدة مستخدمين لها في أمريكا الشمالية الآن ، أكثر من 90٪ من المدارس الأمريكية تستخدم المنصة.

وفى الأسبوع الماضي، احتلت الشركة المرتبة الأولى في مؤشر Deloitte Fast 50 لأسرع التطبيقات نمول لعام 2021، مع "نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 1،177٪ خلال السنوات الثلاث الماضية".

وفي العام الماضي، قدمت كامي برامجها للمعلمين في جميع أنحاء العالم مجانًا لمساعدتهم على الاستمرار في الوصول رقميًا إلى الطلاب خلال أسوأ حالات الوباء العالمي.

وقال وانج، الرئيس التنفيذي للشركة ، إن المبيعات جفت بين عشية وضحاها ، لكن ذلك تغير عندما طلب المدرسون البدء في الدفع ، لضمان مستقبل المنصة. وللاحتفال بهذا النجاح وتحقيق علامة 30 مليون مستخدم ، قررت الشركة مكافأة موظفيها.