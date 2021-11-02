شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن استخدام الروبوتات بديلا للموسيقيين على المسرح بعد وفاتهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان رحيل تشارلي واتس عازف الدرامز في فرقة رولينج ستونز بمثابة تذكير مؤثر بأن الأعضاء الذين يشكلون الفرقة الأسطورية هم فى الواقع، بشر، وسوف يبتعدون يومًا ما عن هذا الملف.

ووفقا لتقرير digital trend قال فى عالم لا يعيش فيه ويتنفس ميك جاغر ورفاقه، يمكن للفرقة أن تنتقل إلى المسرح مرة أخرى في شكل صور ثلاثية الأبعاد، وهى وسيلة من المؤكد أنها تقسم الرأي عندما يتعلق الأمر بطرق الحفاظ على ذاكرة الموسيقيين الراحلين حية.

بدلاً من ذلك، يمكن للكلب الآلي من Boston Dynamics ، Spot ، إجراء بديل رائع لـ Jagger وحتى استبدال النطاق بأكمله، على الأقل وفقًا لمقطع فيديو جديد تشاركه شركة الروبوتات.

وتم إصدار اللقطات لتكريم الذكرى الأربعين لألبوم Stones لعام 1981، Tattoo You، وتُظهر اللقطات Spot mirroring حركات Jagger في الفيديو لـ Start Me Up، وهو مسار شهير ظهر في الألبوم، وبعد ثلاثين ثانية، ومع بدء ظهور المزيد من أعضاء الفرقة في الإطار، تفعل المزيد من البقع، كل واحد يعكس عضوًا مختلفًا من Stones (على الرغم من أنه لسبب ما يتم استبعاد عازف الجيتار بيل وايمان).

والتأثير ساحر ويظهر تنوعًا غير عادي في Spot، بعد كل شيء، قلة من الناس يمكنهم العبوس، والقفز، والاستعراض تمامًا مثل الرجل الأمامي النشط في Stones، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها Spot وهي تتبختر، وشاركت Boston Dynamics العديد من مقاطع الفيديو في السنوات الأخيرة وتُظهر روبوتها الشبيه بالكلاب الذي يسحب الحركات إلى مسارات مختلفة تشمل Mark Ronson's Uptown Funk الذي يضم Bruno Mars ، و IONIQ: I'm On It بواسطة K-pop sensation BTS.

وبعيدًا عن حلبة الرقص، قامت Boston Dynamics بتسويق Spot كحل آلي لمجموعة من الصناعات، مع واجهات API الرباعية وواجهات الحمولة التى تسمح بتكوينها لمهام مختلفة تشمل الفحص الصناعى ورسم الخرائط، وفورد هي إحدى هذه الشركات التي وضعت Spot خلال خطواتها، باستخدام الروبوت الذي تبلغ تكلفته 75 ألف دولار لرسم خريطة لأحد منشآتها، بينما قامت شركة إنتاج النفط النرويجية Aker BP بنشر Spot لأعمال الفحص وجمع البيانات، من بين أنشطة أخرى.