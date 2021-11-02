شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول سماعة رأس من آبل تركز على الألعاب "عالية الجودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى تقريران جديدان الضوء على المواصفات والاستراتيجية الكامنة وراء سماعة الواقع المختلط القادمة من Apple على مدار الأيام القليلة الماضية، ويدعي كلاهما أن Apple في طريقها لإطلاق أول سماعة رأس للواقع المعزز / الواقع الافتراضي في أقرب وقت في العام المقبل وأن المنتج سيحتوي على مواصفات وتقنيات فائقة التطور.

ويقول المراسل مارك جورمان في رسالته الإخبارية الأسبوعية من بلومبيرج، إن السماعة الجديدة ستحتوي على شرائح وشاشات وأجهزة استشعار "متقدمة" وستحتوي على "ميزات قائمة على الصورة الرمزية".

وتشير هذه النقطة الأخيرة إلى أن شركة Apple لديها رؤية مماثلة لكيفية استخدام سماعة الرأس لتلك الخاصة بشركة Meta ، التي أعلن مارك زوكربيرج رئيسها التنفيذي عن رؤية للترابط الاجتماعى من خلال تجارب AR و VR، كتب Gurman أيضًا أن أول سماعة رأس من Apple ستكون ذات واقع مختلط، وتدعم كلاً من تطبيقات VR و AR.

ستظهر نظارات الواقع المعزز الاستهلاكية التي طالما ترددت شائعات عنها بعد ذلك بكثير، "سنوات على الطريق"، بينما كان الاستثمار يتدفق في الأبحاث حول تقنية الواقع المعزز، لا تزال هناك العديد من الحواجز التكنولوجية الرئيسية لنظارات الواقع المعزز الاستهلاكية في السوق الشامل، وليس من الواضح متى يمكن ترجمة كل هذا الاستثمار إلى منتج رئيسي قابل للتطبيق، في غضون ذلك، ستوفر سماعة الواقع المختلط التي يمكن إطلاقها العام المقبل "تجربة واقع مختلط يمكنها التعامل مع الألعاب في واقع افتراضي عالي الجودة مع شرائح سريعة وشاشات متطورة".

من المحتمل أن تكون باهظة الثمن وقد تكون متاحة فقط لعشاق التكنولوجيا الأثرياء وكذلك المطورين الذين سيبدأون العمل في إنشاء التطبيقات الأولى لنظام إيكولوجي لتطبيقات المستهلك في المستقبل، في غضون ذلك، أصدر المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo تقريرًا للمستثمرين يزعم أيضًا أن شركة Apple تخطط لتقديم سماعة رأس واقع مختلط عالية التقنية وباهظة الثمن في عام 2022، وكتب أن Facebook و Sony ستصدران سماعات الواقع المختلط الخاصة بهما في نفس العام ولكن أن Sony ستكون على الأقل سماعة رأس VR ، وليست AR، كخليفة لجهاز PlayStation VR الناجح للغاية لوحدات تحكم الألعاب التابعة للشركة.

كما أنه يتحدّث قليلاً عن المواصفات الرئيسية لسماعات رأس Apple: فهي ستدعم أحدث معايير الشبكات اللاسلكية Wi-Fi 6E، كما كتب، كما زعم أن سماعات الرأس من Sony و Meta ستدعم نفس المعيار.