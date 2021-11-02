شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حقيقة الحساب المنسوب لـ إيلون ماسك على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ذا فيج" أن موقع فيس بوك وثق حسابا مزيفا باسم الملياردير إيلون ماسك، وهى فى الأصل صفحة للمعجبين به، ووفقا للموقع منح"فيس بوك" علامة التوثيق الزرقاء إلى صفحة خاصة بمعجبى إيلون ماسك، بعد أن ظنوا بالخطأ أنها تتعلق بالملياردير الذى حاز مؤخرا على لقب "أغنى رجل فى العالم".



موقع ذا فيج

وتضم الصفحة 153000 متابع، وتوضح فى قسم "About" أنها ليست لإيلون ماسك، قائلة: "هذه صفحة المعجبين وتقوم بإعادة نشر تغريداته وما إلى ذلك"، لكنها تنهى كلامها برابط لحساب ماسك الرسمى.



بيان تاريخ تغير اسم الحساب



الحساب المزيف لماسك

ووضح موقع "ذا فيرج" أن التاريخ الفعلى لإنشاء الصفحة فى 28 يوليو 2019، تحت اسم "كيزيتو جافين"، ثم تغير بعدها للعديد من الأسماء، وكان آخرها باسم إيلون ماسك، فى 17 أكتوبر الماضى.

لكن اختفت الصفحة المزورة وأصبحت "غير متوفرة" حاليا على فيس بوك، دون أن يصدر توضيحا بشأن ما إذا كان قد تم حذفها.

وفى سياق آخر واصلت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الزيادة بقيمة تاريخية جديدة بلغت 311 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات .

وأصبح أول شخص تتجاوز ثروته حاجز 300 مليار دولار بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 10 مليارات دولار آخر 24 ساعة بفضل ارتفاع سهم شركة Tesla

وحقق سهم "تسلا" مستويات قياسية على مدار الأسبوع وتخطت قيمته السوقية حاجز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق بدعم من صفقتها مع "هيرتز" التي طلبت توريد 100 ألف من سيارات الشركة.

وصنفت مجلة "فوربس" مؤخرًا مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" كأغنى شخص في التاريخ، وترتفع ثروة ماسك الآن بـ116 مليار دولار عن ثاني أغنى شخص على وجه الأرض مؤسس أمازون جيف بيزوس.