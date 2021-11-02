“ياهو” تنسحب من الصين بشكل نهائي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - أعلنت شركة “ياهو”، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من الصين، وهي أكبر سوق للإنترنت في العالم، بسبب “البيئة القانونية والتحديات في سوق العمل”.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن خدماتها لن تكون متاحة بعد الآن من البر الرئيسي للصين اعتبارًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وجاء في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، “تظل ياهو ملتزمة بحقوق مستخدمينا وإنترنت مجاني ومفتوح. نشكر مستخدمينا على دعمهم”.

وأضافت أن “منتجات وخدمات ياهو لم تتأثر في جميع المواقع العالمية الأخرى”، دون أن توضح الأسباب الكامنة وراء خروجها الأخير من البر الرئيسي.

وياهو هي ثاني شركة تكنولوجيا أمريكية كبيرة في الأسابيع الأخيرة تعلن تقليص عملياتها في الصين.

في الشهر الماضي، قالت منصة الشبكات المهنية التابعة لمايكروسوفت “لينكد إن” إنها ستغلق موقعها الصيني، وستستبدلها بلوحة وظائف بدلاً من ذلك.

قامت شركة ياهو، التي أطلقت عملياتها المحلية على الإنترنت في عام 1999، بإغلاق آخر وجود مادي متبقي لها في الصين في مارس/آذار 2015، عندما تم إغلاق عمليات البحث والتطوير الخاصة بها في بكين. تم إنهاء خدمات الأخبار والمجتمع في البلاد في سبتمبر/أيلول 2013، بعد شهر من توقف خدمة البريد الإلكتروني المحلية.

تضاءلت شعبية (Yahoo) في البحث عبر الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث زادت Google حصتها في السوق العالمية، وأصبحت Baidu مزود محرك البحث المهيمن في الصين.

يتم تشغيل ياهو بواسطة شركة تحمل الاسم نفسه “ياهو”، وهي مملوكة بنسبة 90% لصناديق الاستثمار التي تديرها أبولو جلوبال مانجمنت و10% من قبل فيريزون كوميونيكيشنز.

ومع ذلك، ظلت بعض خدمات Yahoo – بما في ذلك مجموعة من المقالات الإخبارية باللغات الأجنبية – متاحة في الصين القارية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عدد مستخدمي Yahoo المتبقين في الصين غير معروف، على الرغم من أنه يعتبر صغيرًا بشكل عام، مقارنةً بالمستخدمين على العديد من المنصات الصينية عبر الإنترنت التي تهيمن على أكبر سوق للإنترنت في العالم.

واعتبارًا من أمس الإثنين، لم يكن تطبيق Yahoo للطقس وصفحات الأخبار والنسخة الصينية من مدونة التكنولوجيا الاستهلاكية Engadget متاحة. يعرض موقع Chinese Engadget فقط إعلان Yahoo عن عدم تقديم محتوى في الدولة.

لا يزال بإمكان مستخدمي البر الرئيسي في الصين الوصول إلى Yahoo Mail و AOL Mail ولوحة معلومات الخصوصية لتنزيل بياناتهم من ثلاثة عناوين ويب معينة، وفقًا لإعلان Yahoo.