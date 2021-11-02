آبل ميوزك ينافس “سبوتيفاي” في أجهزة بلايستيشن 5

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 12 دقيقة

أطلقت شركتا سوني وأبل أن تطبيق تشغيل الموسيقى Apple Music متاح الآن على أجهزة ألعاب الفيديو الشهيرة PlayStation 5.

لينضم بذلك إلى تطبيق تشغيل الموسيقى “سبوتيفاي” الذي كان ينفرد بميزة الاستماع لموسيقى اثناء استخدام أجهزة بلاي ستيشن في السابق.

و تم دمج Apple Music بالكامل في PS5 مع دعم الاستماع إلى الموسيقى في الخلفية أثناء اللعب، ومقاطع الفيديو الموسيقية بدقة 4K، والوصول إلى كتالوج Apple Music الكامل.

ولبدء استخدام تطبيق Apple Music على PlayStation، يمكن لمستخدمي جهاز الألعاب PlayStation 5 تنزيل Apple Music من مساحة الوسائط على وحدة التحكم، ثم تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

مع العلم بأن استخدام التطبيق سيكون حصريا على منصة بلاي ستيشن 5، ولن يتوافر في الإصدارات الأقدم منه.

نسخة ذهبية من PS5

وأطلقت شركة كافيار الإصدار الخاص Prime Gold Edition من جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5، والذي يزدان بذهب عيار 18 مع وحدة التحكم Next Gen نظير سعر يبلغ 307 ألف و200 يورو.

وأعلنت الشركة الروسية أن جوانب جهاز الألعاب تأتي بنمط زخرفي فائق الروعة مع بعض التفاصيل الذهبية الأخرى مثل الحامل وشعار شركة كافيار.

ويقتصر إنتاج الإصدار الذهبي Prime Gold Edition الجديد من جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 يقتصر على 5 نسخ فقط.

وتأتي وحدة التحكم بالألعاب من سوني PlayStation 5 Gold، باللون الذهب الأصفر الخالص عيار 18 قيراطًا مع أنماط زخرفية، كما قامت كافيار بتغطية وحدة التحكم DualSense، بطبقة من جلد التمساح الأصلي، تم تصنيع علبة الجهاز من الذهب القاعدة عبارة عن حامل من خشب الأبنوس الطبيعي، والعصي التناظرية مصنوعة من الذهب.