شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق ملك الكاميرا هاتف HUAWEI nova 9 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز الهاتف الذكي المرتقب بتصميم رائع، وكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وميزات مدونات الفيديو للكاميرا الأمامية، وشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط وميزات للجهاز الفائق.

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن هاتف HUAWEI nova 9 الجديد، رائد عصره وملك الكاميرات للمستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال حفل إطلاق إقليمي أقيم في دبي. من خلال ميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية، فإن أحدث هاتف لسلسة HUAWEI nova سيطلق إلهامًا جديدًا بفضل نظام الكاميرا القوي وجميع ميزات الفيديو الجديدة، والتي تخلق إمكانيات جديدة للمستخدمين أثناء تسجيلهم اللحظات في حياتهم.

يظهر هاتف HUAWEI nova 9 لأول مرة بألوان جديدة كليًا - اللون رقم 9 – Colour No. 9 ويتميز بمجموعة من تقنيات الكاميرا الرائدة بما في ذلك نظام كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مصفوفة مرشح الألوان RYYB (CFA) وتقنية XD Fusion Engine. تتيح الكاميرا للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. تضمن شاشة العرض المنحنية الأصلية ذات الألوان الأصلية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز والمعالج القوي وعمر البطارية الممتاز وتقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط توفر تجربة سلسة، بينما تسهل ميزات الجهاز الفائق بين الهاتف ومنتجات هواوي الأخرى بسلاسة.

قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال ربط هواوي بجيل الشباب من المستهلكين، تم تصميم سلسلة هواتف nova لتكون أبرز المنتجات. من خلال التحديثات القوية للأجهزة وتكامل نظام التشغيل، يقدم هاتف HUAWEI nova 9 مجموعة مثيرة من الميزات بما في ذلك تصميم رائع مع ألوان جديدة كليًا - اللون رقم 9 ونظام كاميرا فائق الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة من هواوي بقوة 66 واط – HUAWEI SuperCharge وميزات الجهاز الفائق المستقبلية. علاوةً على ذلك، يوفر تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K وميزة التسجيل الأمامي / والخلفي المستمر المزيد من الطرق للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة والاستجابة للطلب المتزايد على مدونات الفيديو ".

هذا ويتميز هاتف HUAWEI nova 9 بكاميرا أمامية عالية الدقة تبلغ 32 ميجابكسل تدعم تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K، وتثبيت الفيديو AIS (AI Image Stabilization)، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الدقة لأنفسهم أثناء التحدث إلى الكاميرا أو عند قيامهم بالتدوين عبر الفيديو، حيث يمكن باستخدام تطبيق Petal Clip الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم أو مقاطع الفيديو الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات.

مع هاتف HUAWEI nova 9، أصبح التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device والتي توفر لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون بحيث يمكن أن توفر للمستخدمين تجربة متعددة الأجهزة مريحة وسلسة وآمنة.

ويعمل هاتف HUAWEI nova 9 على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI nova 9، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات ذات جودة عالية.

هذا وقد أعلنت هواوي أيضًا عن إضافة جديدة إلى سلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT الذكيّة، حيث أطلقت أيضًا ساعة HUAWEI WATCH FIT new، وهي أحدث ساعة ذكية للمبتدئين والتي تأتي مع جسم ساعة مستطيل مع شاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة بدقة عرض 456 × 280 بألوان عصرية. لتلبية احتياجات اللياقة البدنية للمستهلكين، تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT new المدرب الشخصي المتحرك بالإضافة إلى 97 وضع تمرين، بما في ذلك وضع نط الحبل الجديد. وفي الوقت نفسه، يتطابق إطار الساعة المعدني مع أحزمة الساعة الملونة و 300 + وجوه الساعة النابضة بالحياة، مما يسمح للمستخدمين بإقران الساعة الذكية لسيناريوهات مختلفة.

وأعلنت هواوي أيضًا عن جهاز HUAWEI MatePad إصدار الأطفال المصمم مع وضع تعليم الأطفال ونموهم الصحي في الاعتبار. تتوافر هذه الإضافة الأحدث إلى سلسلة أجهزة HUAWEI MatePad T اللوحية على أجهزة لوحية جميلة مصممة خصيصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات. تتميز بتصميم بسيط وأنيق، حقيبة أطفال ، قلم، ركن الأطفال الذي يأتي محملاً مسبقًا بمحتوى غني وصديق للأطفال، وميزات راحة العين ومساعد الوالدين بالإضافة إلى حماية الشحن.

علاوة على ذلك، أعلنت هواوي أيضًا عن إطلاق ميزان HUAWEI Scale 3 Pro، وهو أحدث تكرار لمقياسها الذكي عالي الدقة. تم تكوينه بثمانية أقطاب كهربائية مزدوجة التردد لقياس بيانات السوائل داخل الخلايا وخارجها، وتكملها ميزة HUAWEI TruFitTM 2.0، التي تتميز بخوارزميات قياس مطورة. استنادًا إلى القياس التفصيلي، يتيح مقياس HUAWEI Scale 3 Pro للمستخدمين فهمًا أفضل لمعدل الدهون في الجسم وكتلة العضلات والهيكل العظمي وتركيبات الجسم الأخرى.