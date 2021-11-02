شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة آبل تدعم Wi-Fi 6E لتحسين الأداء.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المحلل الموثوق مينغ تشي كو للحديث مرة أخرى حول نظارة الواقع المعزز والواقع الافتراضي من شركة آبل، وبعد القول إنه من المتوقع أن يواجه الجهاز تأخيرات في الإنتاج بسبب تصميمه المعقد، ذكر كو الآن في مذكرة مستثمر أن المنتج يحتوى على دعم Wi-Fi 6E لعرض نطاق ترددي أعلى وزمن وصول منخفض، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما أوضح المحلل، أن إحدى أكبر المشكلات التي تواجه نظارة الواقع المختلط في الوقت الحالي هي شرط وجود اتصال سلكي بجهاز حاسب، ولتجنب هذه المشاكل ومنح المستخدمين تجربة أفضل، من المتوقع أن تدعم نظارة الرأس من شركة آبل بروتوكول Wi-Fi 6 في البداية و Wi-Fi 6E لاحقًا.

ويمثل بروتوكول Wi-Fi 6 أو 802.11ax أحدث جيل من الشبكات اللاسلكية، وهو أكثر ملاءمة للأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء IoT. ويدعم البروتوكول الجديد سرعات أعلى، كما أنه أكثر استعدادًا لعدد أكبر من الاتصالات، ونظرًا لأن نظارة الواقع المختلط تتطلب مزيدًا من عرض النطاق الترددي بسبب المحتوى العالي الدقة وزمن الانتقال المنخفض، يتوقع كو أن هذه الأجهزة تشمل دعم Wi-Fi 6.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز آبل القادم لن يكون الأول من نوعه بمثل هذه التكنولوجيا، وتدعم Oculus Quest من شركة فيسبوك Wi-Fi 6. الذي يتيح البث بتردد يصل إلى 120 هرتز مقارنة بـ 90 هرتز أو أقل عند استخدام Wi-Fi 5.

ويقول كو في مذكرته إنه من المتوقع أن تقدم ميتا (فيسبوك سابقًا) وسوني أجهزة واقع معزز وواقع افتراضي جديدة في عام 2022 مع تقنية Wi-Fi 6 أو Wi-Fi 6E المدمجة، نظارة آبل تتصل لاسلكيًا بجهاز آيفون وبالنسبة للمستقبل على المدى الطويل، يعتقد كو أن الشركات قد تتبنى أيضًا معيار شبكات الجيل الخامس الأسرع mmWave لنظارة الواقع المختلط لتعزيز التجربة اللاسلكية وتقليل الحاجة إلى جهاز حاسب أو جهاز آخر، ووفقًا للشائعات، تكون نظارة الواقع المختلط من آبل متميزة للغاية مع أجهزة استشعار متقدمة وشاشات بدقة 8K ورقاقات فائقة القوة.

ويقول الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبيرج إن الجهاز يكون باهظ الثمن، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن المنتج قد يكلف ما يصل إلى 3000 دولار. واستنادًا إلى ملاحظة سابقة من المحلل مينغ تشي كو، من المتوقع أن يبدأ إنتاج نظارة آبل الجديدة في الربع الرابع من عام 2022.