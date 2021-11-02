شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية حفظ جميع معلومات تسجيل الدخول للحسابات على جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي جوجل كروم على مدير كلمات مرور يقوم بإنشاء أرشيف لكلمات المرور لملفات التعريف الخاصة بك عبر مواقع الويب المختلفة، ويمكنك إضافة كلمات المرور وحذفها وتعديلها، مما يتيح لك استخدام كلمات مرور آمنة وفريدة من نوعها دون الحاجة إلى الاعتماد على ذاكرتك عن طريق إدخالها بنفسك، وهنا نقدم لك كيفية إضافة كلمات مرور حساباتك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك على متصفح كروم، سيسألك عما إذا كنت تريد حفظ كلمة المرور عند الوصول إلى موقع ويب يطلب بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك.

وبمجرد الضغط فوق حفظ في النافذة المنبثقة، يتم حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور في متصفح كروم، وفي شريط البحث، يمكنك الضغط فوق معاينة (أيقونة العين) لمعرفة كلمة المرور التي تحفظها.

إذا كان اسم المستخدم غير صحيح أو فارغًا، فادخل اسم المستخدم المرتبط بهذا الموقع المحدد، ويمكنك أيضًا تعديل كلمة المرور الخاصة بك في مربع نص كلمة المرور.





كيفية عرض كلمات مرور جوجل كروم أو تحريرها أو حذفها

يتم تجميع أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك في قائمة واحدة، مما يسمح لكروم بالملء التلقائي لمعلوماتك المحفوظة على مواقع الويب التي تختارها، وسيسمح لك الوصول إليه بتعديل كلمات المرور وحذفها.

1. في متصفح كروم، اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك.

2. في القائمة المنسدلة، اضغط فوق كلمات المرور (ممثلة برمز المفتاح).

3. سيتم فتح علامة تبويب جديدة تعرض قائمة بالمواقع وكلمات المرور.

للعرض: بجوار موقع الويب واسم المستخدم، سيتم إخفاء كلمة المرور الخاصة بك، اضغط فوق إظهار كلمة المرور (رمز العين) لعرضها.

للتحرير: إلى أقصى يمين كلمة المرور الخاصة بك، توجد أيقونة ثلاثية النقاط الرأسية واضغط فوق تحرير كلمة المرور.

للحذف: اضغط فوق رمز النقاط الثلاث الرأسية واضغط فوق "إزالة" لحذف كلمة المرور.