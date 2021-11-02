شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث نسخة واتس آب التجريبية يكشف عن إعادة تسميتها لـ Meta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت الشركة الأم لـ فيس بوك الأسبوع الماضى اسمها إلى Meta والآن تقوم الشركة بتغيير التذييل على تطبيقها مثل WhatsApp و Instagram وغيرها، فاعتبارًا من الآن عندما تفتح أيًا من هذه التطبيقات، يمكنك أن ترى "from Facebook" مكتوبًا في أسفل الصفحة.

ولكن وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، فإن الإصدار 2.21.220.14 من WhatsApp beta يعكس الآن نص التذييل "WhatsApp from Meta"، ويظهر الشعار الجديد للميتا أيضًا في قسم التذييل.

وأضافت الشركة التذييل "من فيس بوك" إلى تطبيقاتها العام الماضي، ويعكس نص التذييل الجديد أهدافه في أن يكون شركة metaverse، ويكشف التقرير كذلك أن الشركة قد أزالت نص التذييل "WhatsApp من فيس بوك" من إعدادات الإصدار التجريبي أيضًا، من المتوقع أن تحل الشركة قريبًا محل نص التذييل في تطبيقاتها الأخرى أيضًا.

ويجلب تحديث WhatsApp beta أيضًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تقييم الرسائل المستلمة من حسابات الأعمال، وتعمل الشركة باستمرار على تحسين تجربة التجارة الإلكترونية على المنصة.

ومؤخرًا، بدأت في طرح ميزة جديدة تسمى "المجموعات"، وتتيح لك الميزة تسوق العناصر من منصة المراسلة باستخدام الفئات. بكلمات بسيطة، تتيح الميزة لأصحاب حسابات الأعمال تنظيم المنتجات في كتالوجاتهم وفقًا للفئة بحيث يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على العنصر المطلوب دون التمرير عبر القائمة الطويلة للعناصر.