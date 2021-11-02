شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة لعبة Roblox إلى الإنترنت بعد انقطاع دام ثلاثة أيام يبهج الآباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبتهج الآباء مع عودة Roblox إلى الإنترنت بعد انقطاع دام ثلاثة أيام، وذكر تقرير digital trend التقنى إذا كان أى من الوالدين يعتمد على Roblox لإبقاء أطفالهم مشغولين، فقد تكون الأيام الثلاثة الماضية مرهقة إلى حد ما.

وقال تعطلت منصة الألعاب وإنشاء الألعاب الشهيرة عبر الإنترنت يوم الخميس 28 أكتوبر، واستغرق الأمر حتى مساء يوم الأحد للوصول إلى جوهر المشكلة واستعادة الخدمات، وعودة Roblox إلى الإنترنت في كل مكان!" قالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها فى تغريدة مساء أمس الأحد، مضيفة " شكرًا لك على صبرك المستمر حيث نعود إلى طبيعتنا، وقبل ثلاث ساعات قالت إنها "تعيد المناطق بشكل تدريجي إلى الإنترنت".

ولم تقدم الشركة أى تفاصيل حول سبب سقوط المنصة، واقترح بعض الأشخاص أن المشكلة ربما تكون مرتبطة بشراكة ترويجية مع Chipotle تم إطلاقها قبل وقت قصير من وصول Roblox إلى المخازن المؤقتة، ولكن بدا أن الشركة رفضت الادعاءات وغردت أن انقطاع الخدمة "لم يكن مرتبطًا بأي تجارب أو شراكات محددة على المنصة، "وفى وقت لاحق، يوم السبت، غردت برسالة أخرى، قائلة إنها تعتقد أنها "حددت سببًا داخليًا أساسيًا لانقطاع التيار الكهربائي"، مضيفة أنها كانت "في طور تنفيذ أعمال الهندسة والصيانة اللازمة لاستعادة Roblox وتشغيله فى أسرع وقت ممكن.

" وقام معجبو Roblox - سواء أولئك الذين يلعبونها أو الآباء الذين لا يحبون شيئًا أكثر من رؤية أطفالهم منغمسين فيها - بضرب وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم من اختفاء اللعبة، حيث قام عشرات الآلاف من الأشخاص بالرد على كل رسالة نشرها Roblox خلال فترة التوقف.

ويصف Roblox عرضه بأنه "منصة حيث يأتى الناس من جميع أنحاء العالم للعب والتعلم والعمل والتواصل الاجتماعي"، ولكن خلال الأيام الثلاثة الماضية اضطر مستخدموها إلى الذهاب إلى مكان آخر لمثل هذه الأنشطة، والخبر السار هو أنه يبدو أن الشركة قد حلت المشكلة أخيرًا، مما سمح للمعجبين ببدء الأسبوع الجديد مع Roblox فى حالة عمل كاملة، من الجدير بالذكر، أن لعبة Roblox تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال حول العالم.