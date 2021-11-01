شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تنتج دراجة هوائية تطير فى رحلة تجريبية لمدة 40 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت دراجة نارية طائرة قيد التطوير منذ عام 2017 مؤخرًا برحلة تجريبية عامة لإثبات أنها تعمل حقًا، ووفقا لتقرير digital trend التقنى، تم تصميم وبناء الدراجة الهوائية Xturismo ذات المظهر المستقبلي من قبل شركة ALI اليابانية اليابانية، حلقت فوق مضمار سباق بالقرب من طوكيو، مع أعضاء من وسائل الإعلام والضيوف الآخرين.

وبينما يدعى مبتكرو Xturismo أن بإمكان Xturismo الوصول إلى سرعات تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) والطيران لمدة تصل إلى 40 دقيقة في كل مرة، كانت رحلة العرض الأخيرة شأناً حذرًا إلى حد ما، حيث كان الطيار يطير ببطء على طول المسار وأداء زوجين 180 درجة تدور بالقرب من الأرض.

كما يتم تشغيل الطائرة ذات المقعد الواحد التي يبلغ وزنها 660 رطلاً (300 كجم) بواسطة ست مجموعات من المراوح ومحرك احتراق داخلى بدت مستقرة بدرجة كافية خلال رحلتها القصيرة، على الرغم من أننا نرغب في رؤية عدد قليل من المناورات وسرعة أكبر قليلاً، وتحدث فى الحدث التوضيحي، الرئيس التنفيذي لشركة ALI Technologies ، دايسوكي كاتانو، تحدث بطموح عن رؤية الشركة للآلة، قائلاً: "نود أن نقترح أسلوب حياة جديدًا مع هذة السيارة العائمة".

ومن المقرر أن يتم طرح الدراجة الهوائية للبيع العام المقبل مقابل حوالي 680 ألف دولار، حيث تخطط الشركة مبدئيًا لمجموعة محدودة من 200 وحدة، ولكن قبل أن تصل إلى السماء في مكان عام، سيتعين على المنظمين المحليين إعطاء الضوء الأخضر لهذه الأداة الغريبة - لذلك لا تتوقع رؤيتها وهي تحلق فوق شيبويا كروسينج في طوكيو أو جبل فوجي في أي وقت قريب.

وتشكل الطائرات الصغيرة المخصصة لخدمات "التاكسى الطائر" محور اهتمام عدد متزايد من الشركات الكبرى، من بينها إيرباص وتويوتا وهوندا، وتُعرف الطائرات التي يتم تطويرها حاليًا باسم آلات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، وهي في الغالب تعمل بالطاقة الكهربائية ومصممة لرحلات قصيرة إلى حد ما عبر المدن، وإنه قطاع تنافسي للغاية، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن تحظى سيارات الأجرة الطائرة بأي فرصة لتصبح سمة منتظمة للمشهد الحضرى .