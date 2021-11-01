“لينوفو” تخطط لإحداث ثورة في عالم الحواسيب المحمولة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

تخطط شركة لينوفو لإحداث ثورة في عالم الحواسيب المحمولة، حيث كشف تسريب جديد عن استعانة “لينوفو” بتصميم غير مسبوق.

ونشر إيفان بلاس، الذي يعد مصدرا موثوقا في نشر تسريبات الأجهزة التكنولوجية الجديدة، أمس الأحد، صورة عبر حسابه على موقع “تويتر” لحاسوب “لينوفو ثينك بوك بلس” المحمول الجديد، ذو شاسة 17 بوصة، والذي هو مصحوب بشاشة ثانية موجودة على يمين لوحة المفاتيح.

ويرجح موقع “ذا فيرج” التقني أن الشاشة الثانية تستخدم للرسم أو الكتابة على صورة ملونة موجودة على الشاشة الرئيسية للكمبيوتر المحمول.

كما تكشف الصورة المسربة عما يشبه القلم أو قلم الرسم، مما يعطي المزيد من التأكيد من لفكرة أن الشاشة الأخرى مخصصة للرسم.

وكانت شركة “لينوفو” أعلنت عن جاسوبها “ثينك بوك بلس غرين 2” في فعاليات معرض “CES” في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يتضمن لوحة يمكن الكتابة عليها بالحبر الإلكتروني أو “E-Ink”.

ومن المحتمل أن تزيح “لينوفو” الستار عن حاسوبها الجديد “ثينك بوك بلس” في معرض “CES” المقبل، الذي سينطلق في في الخامس من يناير 2022.