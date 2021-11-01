شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف خصصت أمازون 2 مليار دولار لضخ استثمارات تحقق هدف انخفاض الكربون فى 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير حديث عن دخول عدد كبير من الشركات الاستثمار فى الطاقة النظيفة ومنع انبعاثات الكربون، والتى تتم فى مجالات متعددة وفقا لموقع the Verge التقنى، وقال إن شركة أمازون تعتبر من الشركات الرائدة فى الاهتمام بمجالات المناخ من خلال إعلانها من قبل عن الاستثمار بقيمة 2 مليار دولار فى شركات تكنولوجيا المناخ من خلال صندوق استثماري متخصص، يقوم بمنح مبالغ من هذة القيمة للشركات الراغبة ضخ استثمارات جديدة تحقق هدف أمازون وهو التخلص من انبعاثات الكربون بشكل كامل بحلول عام 2040.

وترى أمازون أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاعتماد على التقنيات الجديدة، والتي يتم تطويرها من قبل الشركات الناشئة المتخصصة فى هذا المجال، وتخرج هذه الاستثمارات من أمازون بشكل مباشر ضمن صندوق استثمارى متخصص.

وتم الإعلان لأول مرة عن هذا الصندوق في شهر يونيو من العام السابق، وترى أمازون أن نجاح استثماراتها قد يتسبب في ظهور شركات رائدة مثل تيسلا، كما أن الاستثمارات التي تخرج من أمازون ليست محدودة.

وأوضح مدير الصندوق، مات بيترسون، أن بعض الشركات تحصل على استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار أمريكى. ولا تستثمر أمازون لوحدها في مجال تكنولوجيا المناخ، بل إن الاستثمارات الخاصة فى هذا المجال قد صعدت من 6.6 مليار دولار أمريكي في 2016 إلى 32.3 مليار دولار أمريكي في 2021 طبقًا لتقرير حديث.

وأعلنت أمازون منذ عدة أيام عن الاستثمار في شركات جديدة، وهي Resilient Power، و CMC Machinery، وInfinium، وسابقًا استثمارات في شركات مثل CarbonCure, Pachama, Redwood Materials, Rivian, TurnTide Technologies, BETA Technologies, Ion Energy. استثمارات أمازون فى تكنولوجيا المناخ وتستقبل أمازون حتى الآن طلبات الحصول على الاستثمار، وتهدف الاستثمارات إلى تقديم حلولًا للمشاكل في مجالات مختلفة منها مجالات الطعام والاستثمارات الزراعية، وذلك حيث إن تطوير هذه المجالات سيقلل من استهلاك الوقود وسيقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والميثان.

كما تتضمن الاستثمارات شركات تعمل في مجال الكهربة Electrification. كما أعلنت الشركة عن نيتها لشراء 100,000 مركبة تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء، واستثمار أمازون في شركة Resilient Power يأتي لدعم ذلك، وذلك حيث تعمل هذه الشركة في تطوير تقنيات شحن المركبات الكهربائية، وإلى جانب ذلك، تغطى الاستثمارات مجالات الهيدروجين الأخضر، والذى يتم استخراجه من المياه فى عملية تعرف باسم التحليل الكهربائى، وهو مجال تعمل فيه أكثر من شركة من الشركات التي حصلت على استثمارات الشركة، وإلى جانب ذلك، تهتم أمازون من خلال استثماراتها بمجالات أخرى شديدة الأهمية، وهى التى تتضمن الاحتفاظ بالطاقة لفترة طويلة – ضمن جهود الاستدامة – بما فى ذلك من تقنيات تخزين للطاقة، كما تتضمن الاستثمارات مجالات مثل المواد الخام وإعادة التدوير.