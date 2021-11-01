عاد Roblox إلى الاتصال بالإنترنت بعد انقطاع دام ثلاثة أيام

بعد انقطاع بدأ مساء الخميس ، ظهر أن منصة Roblox قد عادت للعمل على الإنترنت مساء الأحد. قالت الشركة في تغريدة في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد إنها ستعود للعمل حول العالم كله بشكل تدريجي.

منصة Roblox وانقطاعها عن الانترنت

بدأت المشكلات يوم 28 أكتوبر في حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي، عندما أبلغت المنصة لأول مرة أنها تواجه مشكلات، وقالت إنها “تعمل بجد لإعادة الأمور إلى طبيعتها”. وتكهن البعض بأن الانقطاع كان بسبب الترويج المشترك مع Chipotle الذي تم إطلاقه قبل حوالي نصف ساعة من بدء المشاكل ، لكن الشركة قالت إن الانقطاع “لا علاقة له بأي تجارب أو شراكات محددة على المنصة.”

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هل الانقطاع كان نتيجة تدخل خارجي ؟

أكدت Roblox في بيان في وقت متأخر من يوم السبت أن انقطاع التيار لم يكن نتيجة “تدخل خارجي” ، وأن السبب في داخل الشركة نفسها. وقالت الشركة في

Quick update as we work to get things back to normal. We are incrementally bringing regions back online. — Roblox (@Roblox) October 31, 2021

يوم الأحد إنها حددت السبب الجذري للمشكلة والحل ، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى بعد عن المشكلة او الحل الذي يتبعونه.

لقد كان انقطاعًا طويلاً بشكل ملحوظ لمنصة الألعاب الشهيرة

المنصة التي تضم أكثر من 40 مليون مستخدم يوميًا قد قدمت بعض التحديثات أثناء العملية ، حيث كانت تقترب من 24 ساعة من التحديثات بشكل دوري مما يرمز الى كمية التحديثات التي أصدرتها الشركة. قج يكون هذا أسبوعًا طويلًا للآباء ؛ فأكثر من 50٪ من لاعبي Roblox تقل أعمارهم عن 13 عامًا.