عاد Roblox إلى الاتصال بالإنترنت بعد انقطاع دام ثلاثة أيام

بعد انقطاع بدأ مساء الخميس ، ظهر أن منصة Roblox قد عادت للعمل على الإنترنت مساء الأحد. قالت الشركة في تغريدة في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد إنها ستعود للعمل حول العالم كله بشكل تدريجي.

بدأت المشكلات يوم 28 أكتوبر في حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي، عندما أبلغت المنصة لأول مرة أنها تواجه مشكلات، وقالت إنها “تعمل بجد لإعادة الأمور إلى طبيعتها”. وتكهن البعض بأن الانقطاع كان بسبب الترويج المشترك مع Chipotle الذي تم إطلاقه قبل حوالي نصف ساعة من بدء المشاكل ، لكن الشركة قالت إن الانقطاع “لا علاقة له بأي تجارب أو شراكات محددة على المنصة.”

أكدت Roblox في بيان في وقت متأخر من يوم السبت أن انقطاع التيار لم يكن نتيجة “تدخل خارجي” ، وأن السبب في داخل الشركة نفسها. وقالت الشركة في

Quick update as we work to get things back to normal. We are incrementally bringing regions back online.