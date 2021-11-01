علوم وتكنولوجيا

“فيليبس” تطلق بروجيكتور جوال للهواتف الذكية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 37 دقيقة
بروجيكتور للهواتف الذكية من فيليبس

بروجيكتور للهواتف الذكية من فيليبس

أعلنت شركة فيليبس، عن إطلاق البروجيكتور الجوال GoPix 1 الجديد المخصص للاستعمال مع الهواتف الذكية.

وأوضحت الشركة الهولندية أن البروجيكتور GoPix 1 يمتاز بحجم صغير للغاية ولا يزيد سُمكه على 1.8 سم بحيث يمكن حمله في جيب البنطلون.

ويتيح هذا الجهاز الصغير عرض صورة قياس 75 بوصة وبدرجة سطوع قصوى تصل إلى 120 لومن مع إعتام النطاق المحيط قدر الإمكان.

وتبلغ دقة وضوح البروجيكتور GoPix 1 الجديد 854 x 480 بيكسل، ويشتمل على سماعة بقدرة 3 وات لتشغيل الصوت، ويتم توصيله بأجهزة التشغيل عن طريق منفذ HDMI، علاوة على دعم نقل الفيديو عن طريق منفذ USB-C.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى ساعتين، ويمكن إمداده بالطاقة الكهربائية أثناء التشغيل عن طريق منفذ USB-C.

وأعلنت فيليبس عن طرح البروجيكتور GoPix 1 الجديد في الأسواق العالمية بدءا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسعر يبلغ 300 يورو.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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