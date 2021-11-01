شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتحدى الأمم المتحدة بشأن حل مشكلة الجوع في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، مؤخرًا في مقابلة على قناة CNN أن "2% من ثروة إيلون ماسك" ستكون كافية لحل مشكلة الجوع في العالم، ووفقًا لـ Bloomberg ، يعد Musk أغنى رجل في العالم حيث تقدر ثروته الصافية بـ 289 مليار دولار، لذا فإن 2% من ثروته تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.

ونقلت شبكة سي إن إن عن بيزلي قوله: "ستة مليارات دولار لمساعدة 42 مليون شخص سيموتون إذا لم نصل إليهم، الأمر ليس معقدًا".

وردًا على ذلك، قال ماسك إنه سيدفع 2% من ثروته للقضية فقط إذا تمكن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من شرح كيفية حل المشكلة بقيمة 6 مليارات دولار، وتحتاج الأمم المتحدة فقط إلى الكشف علنًا عن كيفية إنفاق أمواله.

وكتب ماسك على تويتر: "إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي أن يصف في هذا الموضوع على تويتر بالضبط كيف ستحل 6 مليارات دولار أمريكي مشكلة الجوع في العالم، فسوف أبيع أسهم Tesla الآن وأقوم بذلك".

وأضاف ماسك في تغريدة أخرى: "لكن يجب أن تكون محاسبة مفتوحة المصدر، حتى يرى الجمهور على وجه التحديد كيف يتم إنفاق الأموال"، وكان بيزلي سريعًا في الرد وقال: "لم نقل أبدًا أن 6 مليارات دولار ستحل الجوع في العالم، هذا تبرع لمرة واحدة لإنقاذ حياة 42 مليون شخص خلال أزمة الجوع غير المسبوقة هذه ".

وأضاف قائلاً: "يغطي مبلغ 8.4 مليار دولار الذي تشير إليه ما نحتاجه للوصول إلى 115 مليون شخص في عام 2020 بمساعدة غذائية، ونحن بحاجة إلى 6 مليارات دولار بالإضافة إلى الآن بالإضافة إلى متطلبات التمويل الحالية لدينا بسبب العاصفة المثالية من التأثير المركب لفيروس كوفيد والصراع والصدمات المناخية ".

ورد ماسك في تحدٍ للأمم المتحدة، "يرجى نشر إنفاقك الحالي والمقترح بالتفصيل حتى يتمكن الناس من معرفة أين تذهب الأموال بالضبط، ضوء الشمس شيء رائع ".