صورة Lenovo ThinkBook Plus المسربة تُظهر شاشة ثانية بجوار لوحة المفاتيح

نشر Evan Blass (evleaks) أحد أشهر المسربين التقنيين يوم الأحد صورة على Twitter أظهرت جهاز Lenovo ThinkBook Plus مقاس 17 بوصة مع شاشة ثانية على يمين لوحة المفاتيح.

شاشة بجوار لوحة المفاتيح في Lenovo Thinkbook Plus

يبدو أن الشاشة تُستخدم للرسم أو الكتابة على صورة ملونة على الشاشة الرئيسية للكمبيوتر المحمول، كأن هناك جهاز لوحي مخصص للرسم مدمج مع الجهاز. طبعًا هذا مع لوحة مفاتيح كاملة بدون لوحة الأرقام الجانبية Numpad مع وجود Trackpad كبيرة للتحكم في الماوس

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هل هناك المزيد من التفاصيل ؟

لم يكن هناك أي تفاصيل أخرى حول الصورة ، التي نشرها Blass كجزء من سلسلة من الصور المسربة الأخرى. ولكن أعلنت شركة Lenovo عن جهاز lenovo thinkbook Plus Gen 2 في معرض CES في شهر يناير ، والذي كان يحتوي على شاشة من نوع E-ink بحجم 12 بوصة على غطائه. طرحت الشركة أول ThinkBook Plus في CES 2020 ، أيضًا مع شاشة E-ink المضمنة في غطاءها. فهل هذا يعني أن Lenovo تتخلى عن شاشة الغطاءالخلفي لصالح شاشة فعلية بجانب لوحة المفاتيح؟

ليس من الواضح من أين جاءت أحدث صور lenovo thinkbook Plus ، ولكن يبدو من المحتمل أن يكون هذا احد عناصر CES 2022 لشركة لينوفو ، والذي يبدأ في الخامس من يناير المقبل. على الرغم من ان لينوفو تستطيع اطلاق اللابتوب الجديد في موسم العطلات أي قبل CES بشهر تقريبًا