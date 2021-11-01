يقول Facebook إنه يعيد تركيز الشركة على “خدمة الشباب”

يقول مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك ، إنه أعاد توجيه العمل داخل شركته “لجعل خدمة الشباب هي الوجهة الرئيسية بالنسبة لهم”. وتحدث عن مخاوف Facebook بشأن انخفاض الاستخدام بين المراهقين والشباب.

تغييرات ضخمة في Facebook

قال زوكربيرج: “الكثير من خدماتنا قد تم تحسينها من أجل أغلب المستخدمين وليس فقط من أجل المستخدمين اليافعين”.

واقترح أن التغيير سيكون أكثر من مجرد كلام. قال زوكربيرج إن استخدام Facebook بين المستخدمين الأكبر سنًا سينمو بشكل أبطأ مما كان سيحدث ذلك بسبب التغييرات. قال ، “أعتقد أنه النهج الصحيح.”

اقرأ أيضاً : فيسبوك يتحول الى Meta الاسم الجديد للشركة الأم لعملاق التواصل الاجتماعي

يتوقع زوكربيرج أن تستغرق التغييرات سنوات

يمكن أن يكون أحد التحولات الفورية والتي سنراها في وقت قريب سيكون في في Instagram ، والذي يقول إنه سيشهد “تغييرات كبيرة” للتركيز بشكل أكبر على الفيديو وجعل ميزة الفيديوهات القصيرة Reels “جزءًا أكثر مركزية من التجربة”.

من الواضح جدًا أن التحول نحو الفيديو هو رد على TikTok ، الذي وصفه زوكربيرج بأنه “أحد أكثر المنافسين فعالية التي واجهناها على الإطلاق”. فيسبوك تعمل على هذه التفاصيل منذ وقت مبكر قبل ان تتسرب أي اخبار وقبل أن نكتب عنه بالطبع.

انخفاض الاستخدام

بناء على ما كشفه موقع The Verge من وثائق مسربة من فيسبوك تُظهر إنذار الشركة من رؤية انخفاض الاستخدام ، مع توقع انخفاض حاد في السنوات المقبلة. تُظهر المستندات أيضًا أفكارًا اعتبرها فيس بوك لزيادة الاستخدام بين المستخدمين الأصغر سنًا ، بما في ذلك المجموعات المُجدَّدة ، وأدوات البحث عن الوظائف ، و ادوات التعبير عن الحالة المزاجية والنفسية للمستخدمين.