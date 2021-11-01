تعرفوا إلى كاميرا Z9 من نيكون.. بدقة 45.7 ميجابكسل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2021 2:08 مساءً

كشفت شركة نيكون رسمياً عن كاميرتها الرائدة الجديدة غير المزودة بمرآة، وهي Z9 بسعر 5500 دولار و 45.7 ميجابكسل مع فيديو بدقة 8K وسرعات تصوير RAW تصل إلى 20 إطارًا في الثانية. وهذه أول كاميرا من نيكون تستخدم مستشعرًا مكدسًا بذاكرة مدمجة تسمح بسرعات قراءة عالية جدًا.

ويبدو أن الشركة واثقة جدًا من الغالق الإلكتروني لدرجة أنها تخلت عن المصراع الميكانيكي تمامًا. نتيجة لذلك فإن كاميرا Z9 هي أول كاميرا احترافية متطورة دون مصراع ميكانيكي، مما يسمح لها بتحقيق مستويات جديدة من السرعة وأداء التركيز البؤري التلقائي.

وقد تكون هذه الكاميرا هي الخطوة الأولى نحو الكاميرات ذات التنسيق الأكبر التي تتبنى الذكاء الحسابي الذي احتضنته كاميرات الهواتف الذكية لسنوات.

ولم تذكر نيكون أي شيء مثل التصوير الفوتوغرافي الحسابي للصور بنمط HDR أو التخزين المؤقت الدوري الذي تقوم به الهواتف الذكية لالتقاط ما يصل إلى 9 أو 10 إطارات في وقت واحد ودمجها مع كل ضغطة على زر الغالق. ولكن مستشعر CMOS بدقة 45.7 ميجابكسل ليس بعيدًا عما كان موجودًا في الهواتف لسنوات من حيث التصميم الأساسي.

ويستخدم هذا النوع من البناء بنية محصورة من المستشعر ولوحة المنطق وذاكرة الوصول العشوائي المخصصة. وينتج عن ذلك سرعات قراءة سريعة.

ويتيح ذلك لكاميرا Z9 استخدام غالق إلكتروني يعمل طوال الوقت مع أسرع سرعة غالق تبلغ 1/32000 من الثانية. وتحقق تصوير متواصل سريع.

ويمكنها التقاط 20 إطارًا في الثانية بتنسيق RAW/JPG بدقة كاملة أو بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 11 ميجابكسل، وكل ذلك دون إصدار أي أصوات مسموعة.

ويمنح معالج Expeed 7 الجديد وفتحات البطاقة المزدوجة CFexpress/XQD لكاميرا Z9 تخزين مؤقت لـ 1000 لقطة بدقة كاملة في ملف RAW مضغوط عالي الكفاءة. ولكن سرعة القراءة السريعة للمستشعر المكدس يمكن أن تكون مفتاح لغز التصوير الحسابي.