اعتباراً من اليوم.. «واتس آب» يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية.. القائمة الكاملة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن تطبيق التراسل الشهير "واتس آب" سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وiOS اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق "واتس آب" أكد أنه سيتوقف عن العمل على الهواتف التي لا تعمل بنظام التشغيل Android OS 4.1 والإصدارات الأحدث وiOS 10 وما فوق.

ولفتت إلى أنه من أجل الاستمرار في استخدام تطبيق المحادثة الأشهر في العالم، سيتعين على المستخدمين الحصول على هاتف ذكي جديد يعمل على إصدارات نظام التشغيل الداعمة، ويمكن للمستخدمين الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محفوظات الدردشة الخاصة بهم قبل الانتقال إلى هاتف ذكي جديد.

ووفقًا لتقرير صادر عن Metro News، فإن الهواتف الذكية التالية لن تدعم تطبيق "واتس آب" اعتبارًا من اليوم الموافق الأول من نوفمبر.

أبل

Apple iPhone SE و iPhone 6S و iPhone 6S Plus

سامسونج

Samsung Galaxy Trend Lite و Galaxy Trend II و Galaxy SII و Galaxy S3 mini و Galaxy Xcover 2 و Galaxy Core و Galaxy Ace 2.

LG

LG Lucid 2 و Optimus F7 و Optimus F5 و Optimus L3 II Dual و Optimus F5 و Optimus L5 و Optimus L5 II و Optimus L5 Dual و Optimus L3 II و Optimus L7 و Optimus L7 II Dual و Optimus L7 II و Optimus F6 و Enact ، Optimus L4 II Dual و Optimus F3 و Optimus L4 II و Optimus L2 II و Optimus Nitro HD و 4X HD و Optimus F3Q

ZTE

ZTE Grand S Flex، ZTE V956، Grand X Quad V987، Grand Memo

هواوي

Huawei Ascend G740 و Ascend Mate و Ascend D Quad XL و Ascend D1 Quad XL و Ascend P1 S و Ascend D2.