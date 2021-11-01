شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق نظارتها الذكية للواقع المختلط Apple Glasses في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن شركة آبل تخطط لإطلاق نظارة ذكية تدعم الواقع المختلط في عام 2022، وذلك بحسب مارك جورمان من Bloomberg في أحدث إصدار له من النشرة الإخبارية Power On، وكتب جورمان: "تخطط شركة آبل لإطلاق العنان لجهازها الباهظ الثمن مع شرائح متقدمة وشاشات وأجهزة استشعار وميزات قائمة على الصور الرمزية في وقت مبكر من العام المقبل".

ويقول إن سماعات الرأس أو نظارات أبل ستحتوي على كل من الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، كما يناقش أيضًا ما إذا كانت سماعة Apple الجديدة ستركز فقط على الواقع المعزز أم أنها ستمكّن الشخص من ممارسة الألعاب.

وعلى الرغم من إضافة ألعاب جديدة إلى أبل آركيد، إلا أن الشركة لم تتمكن من مطابقتها مع أمثال Sony أو Microsoft أو Nintendo في فئة الألعاب، وكتب Gurman أن صانع iPhone يهدف إلى "تجربة واقع مختلط يمكنها التعامل مع الألعاب في واقع افتراضي عالي الجودة."

وستكون أول سماعة رأس من Apple من مجموعة متنوعة من الواقع المختلط، وهذا يعني أنه سيكون لديه إمكانيات AR و VR، وبينما يمكن ممارسة الألعاب في كلتا البيئتين، فإن الواقع الافتراضي هو ما تريده للألعاب عالية الأداء بجدية مع رسومات عالية المستوى.

وبالنسبة إلى أول سماعة رأس من Apple ، هذا ما تصوره: تجربة واقع مختلط يمكنها التعامل مع الألعاب في واقع افتراضي عالي الجودة مع شرائح سريعة وشاشات متطورة "كتب غورمان في النشرة الإخبارية.

وتخطط شركة Apple لإنشاء جهاز واقع مختلط منذ بضع سنوات حتى الآن، وكانت التقارير الواردة والصادرة عن الجهاز، ولكن يبدو أن جهاز Apple الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة يمكن أن يتم إطلاقه في أوائل عام 2022، "بعد سنوات، سترى سماعة رأس حقيقية تعمل بتقنية الواقع المعزز فقط"، كما جاء في آخر سطر من النشرة الإخبارية.