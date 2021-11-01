تحتوي Minecraft على الكثير والكثير من ادوات البناء الأساسية. يمكنك استخدام أي نوع من الخشب أو الحجر فعليًا لبناء منزل. يتواجد الخشب والحجر بشكل طبيعي وهما الأسهل من حيث الحصول عليهما. الخشب ليس قويًا مثل الحجر ، وإذا كنت ترغب في حماية قاعدتك من الزحف ، فأنت تريد أن تبنيها بمواد تتمتع بأقصى مقاومة للانفجار.

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الطوب في ماين كرافت

يعتبر الطوب من أفضل المواد وأكثرها مقاومة للانفجار التي ستجدها في Minecraft. كما أنها رائعة من الناحية الجمالية. لسوء الحظ ، لا يوجد الطوب بشكل طبيعي. يجب أن يتم تصنيعه وتتطلب جمع قدر كبير من المواد. انت تحتاج لصناعة قوالب الطوب من المواد التي ستجمعها، ومن القوالب ستقوم بصناعة مكعبات الطوب الكبيرة، المكعبات الكبيرة بعد ذلك ستستعملها في بناء المباني المختلفة.

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ادوات صنع الطوب في Minecraft

فرن

وقود الفرن (الفحم ، الخشب ، الأعشاب البحرية)

كرات الطين

الحصول على الكرات الطينية

يتم استخراج كرات الطين من كتل الطين. توجد كتل الطين حول شواطئ البحيرات. يمكنك كسر كتلة طينية بمجرفة وسوف ينتج عنها كرات طينية. يمكن تكديس كرات الطين في أكوام من 16 كرة.

بصريًا ، قد يكون من الصعب التعرف على كتلة طينية نظرًا لأنها ستكون دائمًا تحت الماء تقريبًا ولكن لها صبغة رمادية ونسيجها مختلف عن نسيج الرمل، فيمكنك ببعض التدقيق تمييز كتل الطين عن الرمل.

كيفية صنع الطوب في Minecraft

بمجرد أن تجمع الكرات الطينية الخاصة بك ، يمكنك البدء في صنع الطوب.

افتح الفرن.

ضع الوقود في الفرن.

ضع كرات الطين في خلية الصهر.

انتظر حتى تكتمل العملية وستحصل على الطوب.

كرر مع العديد من الطوب كما تريد.

صنع كتلة من الطوب

إذا كنت ترغب في صنع كتلة من الطوب ، فأنت بحاجة إلى أربعة طوب.

افتح طاولة التصنيع.

ضع لبنة في تشكيل 2 × 2.

اجمع كتلة الطوب.

خاتمة

يمكن أيضًا استخدام الطوب في صناعة شتلات الزهور. يمكنك وضع الزهور وشتلات الأشجار داخل منزلك وخارجه، على الرغم من أنه لا فائدة منها لكنها عناصر تزينية مميزة. تتوفر صناعة قوالب الطوب في كل من إصدار Java و Bedrock / Windows 10. أصعب جزء في صنع منزل من الطوب هو الحصول على الطين الذي تحتاجه. الطين شائع ولكنه لا يمكن ايجاده بسهولة. علاوة على ذلك ، تحتاج إلى أربعة قوالب طوب ، وبالتبعية أربع كرات طينية ، لبناء كتلة واحدة من الطوب. عند حساب الكمية المطلوبة قد ينتهي بك الأمر بالتعدين عن الطين لفترة طويلة جدًا إذا كنت تريد منزلًا من الطوب. ليس هذا شرحنا الوحيد من ماين كرافت ستجد المزيد من المواضيع عن ماين كرافت تصفح الموقع الأن!