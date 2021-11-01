شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف الذكية اعتبارًا من اليوم.. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتوقف تطبيق واتس آب عن العمل على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وiOS اعتبارًا من اليوم، لذلك، إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا قديمًا يعمل بنظام Android أو iPhone، فقد تحتاج إلى القلق بشأن دعم واتس آب.

وأكد تطبيق المراسلة الفورية الشهير أنه سيتوقف عن العمل على الهواتف التي لا تعمل بنظام التشغيل Android OS 4.1 والإصدارات الأحدث وiOS 10 وما فوق، ومن أجل الاستمرار في استخدام التطبيق، سيتعين على المستخدمين الحصول على هاتف ذكي جديد يعمل على إصدارات نظام التشغيل الداعمة، ويمكن للمستخدمين الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محفوظات الدردشة الخاصة بهم قبل الانتقال إلى هاتف ذكي جديد.

وفقًا لتقرير صادر عن Metro News، لن تدعم الهواتف الذكية التالية واتس آب اعتبارًا من 1 نوفمبر.

أبل Apple iPhone SE و iPhone 6S و iPhone 6S Plus

سامسونج Samsung Galaxy Trend Lite و Galaxy Trend II و Galaxy SII و Galaxy S3 mini و Galaxy Xcover 2 و Galaxy Core و Galaxy Ace 2.

LG LG Lucid 2 و Optimus F7 و Optimus F5 و Optimus L3 II Dual و Optimus F5 و Optimus L5 و Optimus L5 II و Optimus L5 Dual و Optimus L3 II و Optimus L7 و Optimus L7 II Dual و Optimus L7 II و Optimus F6 و Enact ، Optimus L4 II Dual و Optimus F3 و Optimus L4 II و Optimus L2 II و Optimus Nitro HD و 4X HD و Optimus F3Q

ZTE ZTE ZTE Grand S Flex، ZTE V956، Grand X Quad V987، Grand Memo