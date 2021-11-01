شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحويل مقطع فيديو إلى تنسيق ملف MP3 فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تحويل ملف من الفيديو إلى تنسيق MP3 مفيدًا إذا كنت تريد فقط حفظ صوت الفيديو، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت تحاول الاستماع إلى بودكاست فيديو، ولا تحتاج إلى المكون المرئى، ويساعدك هذا أيضًا على توفير الكثير من مساحة التخزين نظرًا لأن ملفات MP3 هي ملفات أصغر بكثير من الوسائط التي تحتوي على فيديو، وإليك كيفية تحويل الفيديو إلى MP3، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية تحويل الفيديو إلى MP3 باستخدام Adobe Media Encoder كيفية تحويل الفيديو إلى MP3 باستخدام Adobe Media Encoder يمكنك تنزيل نسخة تجريبية مجانية من Abode Media Encoder من صفحة المنتج الخاصة به على موقع Adobe على الويب.

1. افتح Adobe Media Encoder.

2. قم بسحب وإسقاط ملف الفيديو الذي تريد تحويله إلى نافذة قائمة الانتظار.

3. اضغط فوق سهم القائمة المنسدلة وحدد تنسيق MP3.

4. اضغط فوق النص الأزرق الموجود أسفل ملف الإخراج لاختيار الموقع الذي تريد حفظ الملف فيه.

5. اضغط فوق زر التشغيل الأخضر في الزاوية العلوية اليمنى لتحويل ملفك.