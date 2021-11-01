هل أحتاج قبل تثبيت ويندوز 11 إلى تعطيل برنامج مكافحة الفيروسات

هل يوجد علاقة ما بين ويندوز 11 و برنامج مكافحة الفيروسات؟ .يُعد برنامج مكافحة الفيروسات ضروريًا في نظام Windows. هناك الكثير من تطبيقات مكافحة الفيروسات المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها. يتم تشغيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مثل أي تطبيق آخر ولكن لديهم امتيازات أعلى بكثير من أي تطبيق آخر. إنهم في الأساس حراس لما يمكن وما لا يمكن تشغيله على نظامك.

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تعطيل برنامج مكافحة الفيروسات قبل تثبيت ويندوز 11

إذا كنت تقوم بتثبيت ويندوز 11 وكنت تتساءل عما إذا كان برنامج مكافحة الفيروسات لديك سيتسبب في حدوث مشكلات ، فإن أسهل طريقة لمعرفة ذلك هي بدء الترقية. من الناحية المثالية ، إذا واجه برنامج مكافحة الفيروسات مشاكل في الترقية ، فسيتم حظره عند محاولة بدء تشغيله. يمكنك إدراج العملية في القائمة البيضاء أو يمكنك تعطيل برنامج مكافحة الفيروسات قبل الترقية.

ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تبدأ الترقية وتفشل في خطوة لاحقة. قد يفشل مع رمز خطأ فقط وليس علامة واضحة على أن برنامج مكافحة الفيروسات قام بحظره. من الصعب بشكل عام تحديد ما إذا كانت عملية الترقية قد توقفت في المنتصف. في هذه الحالة ، يمكنك تجربة ما يلي.

تحقق من صفحة برنامج مكافحة الفيروسات علي جهازك

من الأفضل دائمًا القيام بذلك قبل بدء عملية الترقية. قم بزيارة صفحة المنتج للحصول على برنامج مكافحة الفيروسات الذي تستخدمه. تحقق مما إذا كانت هناك أية تحديثات حول ويندوز 11. سيضيف برنامج مكافحة الفيروسات الجيد نظام التشغيل وملفاته إلى القائمة البيضاء. إذا كانت هناك مشكلة أو عملية تسمح لك بالترقية بسلاسة إلى Windows 11 مع استمرار تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات ، فيجب أن تخبرك صفحة المنتج بذلك.

تحقق مما إذا كان المستخدمون الآخرون يواجهون مشكلة في الترقية إلى Windows 11 مع تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات. إذا كان الأمر كذلك ، فمن الأفضل تعطيله أثناء إجراء الترقية.

تمكين Windows Defender

يمكنك تعطيل برنامج مكافحة الفيروسات مؤقتًا وتمكين Windows Defender بدلاً من ذلك. من المحتمل أن تعتقد عملية ترقية Windows 11 أن النظام الذي لا يقوم بتشغيل Windows Defender غير آمن. لن يحظر Windows Defender الترقية وهو برنامج مكافحة فيروسات جيد بشكل معقول. قم بتعطيل برنامج مكافحة الفيروسات التابع لجهة خارجية وقم بتمكين Windows Defender. بمجرد اكتمال الترقية ، يمكنك العودة إلى استخدام الأداة المفضلة لديك.

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تثبيت نظيف لويندوز 11

إذا كنت تخطط لإجراء تثبيت نظيف لنظام التشغيل Windows 11 ، فإن برنامج مكافحة الفيروسات المثبت على نظامك في نظام التشغيل الحالي ، أيًا كان نظام التشغيل ، غير مهم. لن يتم تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات عند بدء التثبيت النظيف وعلى هذا النحو ، لا يمكنه مقاطعة عملية التثبيت.

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الفرق بين برنامج مكافحة الفيروسات وحماية الهارد

يجب أن تعلم أن هناك اختلافًا بين الحماية ضد الفيروسات وحماية الهارد.

برنامج الأنتي فايروس

هو برنامج مضاد للفيروسات يعمل في نظام تشغيل معين عندما يتم تغيير الويندوز يتم حذف برنامج الانتي فايروس ويجب عليك اعادة تثبيته اذا كنت تريده.

حماية الهارد

هي حماية مطبقة على الهارد في شكل تشفير. لا يمكن الوصول إلى الهارد بمجرد ان تقوم بتشفيره أو حمايته بكلمة مرور ما لم يتم توفير كلمة المرور أو فك تشفيرها. لا تعتمد حماية الهارد على وجود نظام تشغيل معين من أجل العمل. ربما تكون قد قمت بتطبيق حماية الهارد من خلال نظام تشغيل علي الكمبيوتر ولكنها ستعمل خارجه أيضًا في حالة تغيير هذا النظام.

إذا كنت تقوم بالترقية إلى ويندوز 11 ، ولا يمكنه الوصول إلى الهارد أو الكتابة إليه ، فربما تكون قد طبقت نوعًا من الحماية عليه يجب عليك إزالته أولاً.

خاتمة

كانت ترقيات Windows 11 سهلة حتى الآن. تظل بأعداد منخفضة مع اختيار العديد من المستخدمين التمسك بنظام Windows 10 الذي أصبح الآن أكثر استقرارًا إلى حد كبير. بعد قولي هذا ، يجب ألا يسبب لك برنامج مكافحة الفيروسات مشكلة. في حالة استمرت المشكلة اكتب لنا تعليق بمشكلتك.