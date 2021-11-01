شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إلغاء اشتراكك فى PlayStation Now والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ولكن إذا كنت تتطلع إلى إلغاء اشتراكك في PlayStation Now، فيمكن القيام بذلك بعدة طرق، وهذا ما نقدمه لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".
إلغاء الاشتراك على متصفح الويب1. قم بتسجيل الدخول وانتقل إلى صفحة إدارة الحساب.
2. اضغط فوق علامة التبويب "اشتراك".
3. اضغط فوق إيقاف التجديد التلقائي بجوار PlayStation Now.
إلغاء الاشتراك على وحدة تحكم PS41. انتقل إلى الإعدادات.
2. حدد إدارة الحساب.
3. في صفحة إدارة الحساب، اختر معلومات الحساب.
4. قم بالتمرير لأسفل وحدد اشتراكات PlayStation.
5. حدد PlayStation Now، ثم قم بإيقاف تشغيل التجديد التلقائي.
إلغاء الاشتراك على وحدة تحكم PS51. انتقل إلى الإعدادات، ثم حدد المستخدمون والحسابات.
2. حدد الحساب والدفع والاشتراكات، ثم الاشتراكات.
3. حدد PlayStation Now، ثم قم بإيقاف تشغيل التجديد التلقائي.
إلغاء الاشتراك على تطبيق الهاتف1. قم بتثبيت تطبيق PlayStation لنظام Android أو iOS، وتسجيل الدخول إلى حسابك.
2. انتقل إلى علامة التبويب متجر PlayStation عن طريق الضغط على أيقونة متجر PlayStation، واضغط على أيقونة الوجه المبتسم في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
3. اضغط على إدارة الاشتراكات.
4. بجانب PlayStation Now، اضغط فوق تعطيل التجديد التلقائي.