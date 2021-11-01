شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: عاصفة شديدة تؤجل إطلاق 4 رواد فضاء إلى المحطة الدولية إلى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أن إطلاق أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) سوف يتأخر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر، بسبب عاصفة تتحرك في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

وقال التقرير إن "ناسا و SpaceX تستهدفان الساعة 1:10 صباحًا بالتوقيت الشرقى الأربعاء المقبل 3 نوفمبر لإطلاق Crew-3 التابع للوكالة إلى محطة الفضاء الدولية بسبب نظام عاصفة كبير يتعرج عبر وادي أوهايو وعبر شمال شرق الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع .

وكانت ناسا مستعدة لتأجيل الإطلاق بسبب ظروف الأمطار في فلوريدا مما يجعل الإطلاق محفوفًا بالمخاطر، وسوف يتم الإطلاق الاربعاء المقبل فى وقت مبكر، ومن المتوقع أن يكون الطقس قد تم صفاءه بحلول هذا الوقت، وفقًا لوكالة ناسا: "من المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية على طول ممر الصعود لمحاولة الإطلاق في 3 نوفمبر، وتتوقع توقعات سرب الطقس الخامس والأربعين فرصة بنسبة 80٪ لظروف جوية مواتية في موقع الإطلاق."

ويتكون الطاقم المكون من أربعة أشخاص لمهمة Crew-3 من قائد مهمة رواد فضاء ناسا، راجا شاري، والطيار توم مارشبورن، وأخصائي المهمة كايلا بارون، بالإضافة إلى المتخصص في مهمة رواد الفضاء الأوروبية ماتياس مورير، وسينضم الأربعة إلى طاقم البعثة 66 التابع لمحطة الفضاء الدولية، والذي يتألف حاليًا من سبعة رواد فضاء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ووكالة الفضاء اليابانية جاكسا.

ولن تظل المحطة مشغولة بهذا القدر لفترة طويلة، وسيكون هناك 11 من أفراد الطاقم لبضعة أيام فقط، قبل أن يغادر أربعة من رواد فضاء الطاقم 2 من المحطة في 8 نوفمبر، وسينضم لاحقًا إلى أعضاء الطاقم السبعة المتبقين ثلاثة زملاء آخرين من وكالة الفضاء الروسية في مارس من العام المقبل .