علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro وiPhone XS Max

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القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone XS Maxكما يلى:

 

-هاتف iPhone 13 Pro

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED. 

 

 دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

 

المعالج: معالج A15 Bionic.

 

 الذاكرة الداخلية: 500GB.

 

نظام التشغيل: ( iOS 15.x) .

 

 البطارية: بقوة 3125 mAh.

 

 الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

 

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

 

هاتف  iPhone XS Max

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

 

المعالج: معالج A13 Bionic .

 

الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB.

 

نظام التشغيل:نظام  iOS (14.x) .

 

البطارية: 3179 mAh.

 

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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