تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro وiPhone XS Max

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone XS Maxكما يلى:

محمد يوسف

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