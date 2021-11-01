شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن.. يمكن لمشتركى Twitter Blue الوصول إلى بعض الميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع التدوين المصغر Twitter أن المشتركين في خدمة Twitter Blue المدفوعة سيحصلون على وصول مبكر إلى بعض الميزات الجديدة تحت شعار Labs جديد، ووفقًا لـ The Verge، يختبر Twitter بانتظام ميزات جديدة قبل طرحها الرسمي، ولكن الآن، تخلق الشركة طريقة جديدة لبعض الأشخاص للتحقق من الميزات الجديدة قبل أي شخص آخر.

وتتضمن الميزات في برنامج Twitter المحادثات المثبتة على iOS، والتي تتيح لك تثبيت محادثات DM في أعلى القائمة، والقدرة على نشر تحميلات فيديو أطول من جهاز كمبيوتر سطح المكتب، ويمكن للمستخدمين قراءة المزيد حول المختبرات في سلسلة من حساب Twitter Blue.

وقال التقرير إنه لا يمكنهم الاشتراك في Twitter Blue إلا إذا كانوا على نظام iOS ويعيشون في كندا وأستراليا، لذلك لا يمكن الوصول إلى ميزات Labs على نطاق واسع حتى الآن، ويعد موقع Twitter بأن Labs ستكون متاحة في المزيد من البلدان قريبًا، وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت أن Blue سيكون متاحًا في مناطق إضافية وعلى Android والويب "في المستقبل القريب".