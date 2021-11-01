شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Age of Empires IV متاحة الآن لـXbox Game Pass للكمبيوتر الشخصى وUltimate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم توفير لعبة Age of Empires IV مع Xbox Game Pass للكمبيوتر الشخصي واشتراكات Ultimate، حيث يمكنك أيضًا شراء اللعبة عبر متجر Microsoft وSteam لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وإذا كنت ترغب في البدء في Xbox Game Pass بهذا العنوان، فيمكنك الحصول على أول 8 أشهر من العضوية والاشتراك في الخدمة عبر حساب Microsoft الخاص بك، والذي يجب أن يكون أكثر من كافٍ للتعرف على RTS الجديد.

العرض مخصص للمشتركين الجدد فقط ولا يمكن دمجه مع أي عروض أخرى، وفقًا لما ورد في Microsoft، وستحتاج إلى Windows 10 (v1903) أو إصدار أحدث وتطبيق Xbox لتشغيل ألعاب الكمبيوتر عبر اشتراك Xbox Game Pass.

Age of Empires IV: من أين نبدأ إذا قمت بشراء اللعبة على أي منصة، فيمكنك الانتقال إلى علامة التبويب "Learn" في القائمة الافتتاحية لـ AoE 4 والعثور على "مقدمة البرنامج التعليمي" هناك والتي من المفترض أن تعلمك أساسيات اللعبة، وبعد ذلك، تأتي تحديات "Art of War"، الموجودة في Single Player، والتي تم تصميمها لمساعدتك على صقل المهارات وربح الميداليات.