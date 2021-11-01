شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تقترح قواعد جديدة بشأن مسئوليات منصات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت الجهة المنظمة للسوق في الصين قائمة طويلة من المسؤوليات قالت إنها تريد أن تدعمها منصات الإنترنت في البلاد، وذلك في أحدث الجهود التي تبذلها بكين لإنشاء إطار رقابي لقطاع التكنولوجيا لديها، وحددت إدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR) في بيان لأول مرة ما اعتبرته "منصات كبيرة للغاية"، قائلة إنه من المتوقع المزيد منها خاصة في مجالات حماية البيانات ومعاملة العمال والمنافسة العادلة.

وتُعرَّف هذه المنصات الضخمة بأنها تلك التي لديها أكثر من 500 مليون مستخدم، ومجموعة واسعة من أنواع الأعمال، وقيمة سوقية تزيد عن 1 تريليون يوان (16 مليار دولار)، على حد قولها، وهو وصف يمكن تطبيقه على أمثال علي بابا، Group وTencent Holdings و Meituan.

وتتعلق المسؤوليات التي حددتها SAMR بالقضايا التي تم بالفعل انتقاد هذه الشركات بسببها خلال العام الماضي كجزء من حملة واسعة النطاق من قبل المنظمين الصينيين، وقالت إن المنصات الكبيرة يجب أن تلتزم بمبادئ الإنصاف عند تقديم الخدمات ويجب أن تفتح خدماتها لمشغلي المنصات الآخرين، يجب ألا يحصلوا على البيانات دون موافقة المستخدمين ويجب أن يتسموا بالشفافية عند استخدام البيانات الضخمة للتوصية بالمنتجات.

وقالت المنظمة إن هذه كانت مسودة مبادئ توجيهية كانت مفتوحة للتشاور العام حتى 8 نوفمبر.