شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: لهذا السبب لا توجد شاشة لمسية أو FaceID بـ MacBook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت أبل طرازين جديدين من MacBook Pro إلى جانب معالجين قويين لهما، وبينما كان المعالج والميزات الأخرى هي نقاط الحديث، كانت كل العيون على النوتش الذى وضعته أبل على شاشة MacBook Pro، حيث تساءل البعض عما إذا كانت النوتش مخصصًا لـ FaceID ولكنها لم تكن كذلك، وقد أوضحت أبل الآن سبب عدم منحها FaceID على جهاز MacBook.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال ، قال توم بوجر، نائب رئيس تسويق منتجات Mac و iPad ، "إن Touch ID أكثر ملاءمة لجهاز الكمبيوتر المحمول لأن يديك مثبتتان بالفعل على لوحة المفاتيح"، وقد تم تقديم FaceID بواسطة أبل لأول مرة في عام 2017 مع iPhone X عندما ظهر الشق لأول مرة.

كذلك فهناك انتقادات أخرى وجهت إلى شركة أبل حول أجهزة MacBooks تتمثل في عدم وجود شاشة تعمل باللمس على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهناك العديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows من أمثال Lenovo و Dell و HP مزودة بشاشة تعمل باللمس، وحتى أجهزة Chromebook ذات الأسعار المعقولة تأتي أيضًا بإمكانيات شاشة تعمل باللمس، لكن أبل تجنبت بثبات فكرة وضع شاشة تعمل باللمس في جهاز Mac. السبب وراء ذلك هو في الواقع جهاز iPad.

كما أوضح جون تيرنوس ، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في شركة آبل، لصحيفة وول ستريت جورنال، "نحن نصنع أفضل كمبيوتر يعمل باللمس في العالم على iPad. إنها محسّنة تمامًا لذلك، وتم تحسين نظام Mac تمامًا للإدخال غير المباشر، ولم نشعر حقًا بأي سبب لتغيير ذلك "، ويأتي iPad Pro مزودًا بمعالج M1 وتدعي أبل أنه أسرع بكثير من الكثير من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

ويأتي iPad Pro مزودًا بميزة FaceID وهناك خيار لشراء Magic Keyboard بشكل منفصل لكن ذلك لا يحتوي على TouchID، ولقد أدى عدم وجود شاشة تعمل باللمس إلى أن أمثال Microsoft و Intel يسخرون من أبل عدة مرات من خلال إعلاناتهم، ربما يكون الهدف التالي للحفريات واللكمات تجاه شركة أبل هو الشق الموجود على MacBook ونقص التعرف على الوجه.