شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستحوذ على شركة Two Hat لتعزيز السلامة والصحة الرقمية على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أنها استحوذت على Two Hat المزود الرائد لحلول الإشراف على المحتوى Aa الذي يقدم تدابير حماية للمجتمعات عبر الإنترنت مع رؤية لبناء تجارب أفضل للجميع، وقالت الشركة إن الكميات المتزايدة من المحتوى الضار الذي يتم مشاركته عبر الإنترنت على مستوى العالم زادت من الحاجة إلى الإشراف الفعال والاستباقي على المحتوى.

وقالت الشركة في بيان: "لكي يزدهر أي مجتمع عبر الإنترنت، يعد الإشراف على المحتوى استثمارًا مهمًا لضمان تجارب إيجابية للمستخدم والحفاظ على المشاركة بمرور الوقت"، وأضافت "تشترك مايكروسوفت و Two Hat في رؤية لاستخدام التطورات في تكنولوجيا الاعتدال لرعاية مجتمعات الإنترنت العالمية المتنوعة وحمايتها".

ويعد هذا الاستحواذ تطورًا مهمًا للعلاقة طويلة الأمد بين مايكروسوفت وTwo Hat والتي ستجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والقدرات البحثية والفرق ذات المهارات العالية والبنية التحتية السحابية الأكثر اكتمالاً، ووفقًا لعملاق التكنولوجيا، يعد هذا استثمارًا عميقًا في مساعدة وخدمة عملاء Two Hat الحاليين والعملاء الجدد المحتملين وتجارب المنتجات والخدمات المتعددة في مايكروسوفت.

وقالت الشركة "من خلال العمل مع الفريق المتنوع والخبير في Two Hat على مر السنين، أصبح من الواضح أننا نتوافق تمامًا مع القيم الأساسية المستوحاة من رؤية المؤسس، كريس بريبي، لتقديم نهج شامل للمجتمعات الإيجابية والمزدهرة عبر الإنترنت "، وذكرت مايكروسوفت أن الشركة تعتقد أن الألعاب يجب أن تكون شاملة ومرحبة للجميع.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عملت مايكروسوفت و Two Hat معًا لتنفيذ تقنية الاعتدال الاستباقي في تجارب الألعاب وغير الألعاب لاكتشاف المحتوى الضار وإزالته قبل أن يصل إلى أفراد المجتمعات.