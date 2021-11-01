ارتفاعات جنونية في بعض العملات الرقمية.. إحداها ارتفعت 100000% خلال ساعات!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - حافظ سوق العملات الرقمية بشكل عام، على النظرة الإيجابية التي سيطرت عليه منذ حوالي الشهر تقريباً.

وقد وسعت العملة المنبثقة من عملة شيب إينو والتي تعد واحدة من عملات الميم الكلابية والتي يدعمها الملياردير إيلون ماسك، من مكاسبها بقوة خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن سوق العملات الرقمية وتحديدا تلك العملات الجديدة، كما تنطلق بأقصى سرعة تنخفض بأقصى سرعة أيضا، حيث أنها كباقي العملات الرقمية وإن كانت تزيد في شدة التقلب وسرعته.

ومنذ ساعات قليلة بلغت ارتفاعات Shibanomics SHIBIN أو شيبان خلال أقل من أسبوع بأكثر من 12,525% لتصبح أكثر عملات الميم الكلابية ارتفاعا خلال تلك الفترة الزمنية القليلة.

بينما تقفز شيبانوميكس أو شيبان خلال تلك اللحظات عند مستويات ذروة جديدة بعد الارتفاع إلى مستويات 0.0000004455 دولار لتسجل ارتفاعا في 6 جلسات ومنذ إطلاقها للتداول بحوالي 16,635%.

وترتفع Shibanomics SHIBIN خلال تلك اللحظات بأكثر من 70% بينما تتداول عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

KittyCake

وارتفعت عملة كيك بأكثر من 100000% خلال الساعات الـ 24 الماضية بعد النزول إلى قاع 0.000002007 دولار بينما بلغت اليوم قمة 0.002001 دولار.

KittyCake هو رمز مميز شديد الانكماش في Binance Smart Chain، لديها مكافآت بنسبة 7 ٪ تعود مباشرة إلى حامليها في شكل رمز CAKE $ الخاص بـ PancakeSwap.

وفي المقابل من الارتفاعات الجنوينة لتلك العملات تتراجع عملة إيلون أو دوج إيلون مارس خلال تلك اللحظات بنسبة 12% نزولا إلى مستويات 0.000002158 دولار.

وارتفعت عملة ELON/USD منذ 30 سبتمبر عندما نزلت إلى قاع 0.00000005095 دولار إلى المستويات الحالية 0.000002599 دولار بزيادة تبلغ 5000%.

بينما ارتفعت عملة إيلون منذ بدء التداول عليها في جلسة 23 أبريل في حدود 6400% صعودا من مستويات 0.00000004 دولار إلى المستويات الحالية.

ورغم التراجع، فقد قلصت العملة من خسائرها الصباحية لترتفع قيمتها السوقية من 1.015 تريليون دولار إلى 1.2 تريليون دولار.

وتنخفض عملة الدوج كوين “dogecoin” أكبر العملات الكلابية من حيث القيمة السوقية الان في حدود 1.5% عند مستويات 0.2697 دولار بينما ترتفع 3 % خلال أسبوع وتبل قيمتها السوقية 35.6 مليار دولار.

بينما تتراجع شيبا إينو في حدود 10% نزولا إلى مستويات 0.00006371 دولار ، فيما راتفعت بنسبة 70% خلال أسبوع وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 34.5 مليار دولار.