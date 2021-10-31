شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرحها من تويتر.. يعنى إيه Twitter Blue؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك تويتر خدمة تعرف بـ Twitter Blue، وهي عبارة عن اشتراك شهري جديد للأشخاص يتيح لهم وصولاً حصريًا إلى الميزات المميزة التي تمنحهم مزيدًا من التخصيص على تجربة تويتر الخاصة بهم، مقابل رسوم رمزية، وفي الوقت الحالي، يوجد Twitter Blue على تويتر لنظام التشغيل iOS في كندا وأستراليا، وستتوفر مناطق إضافية وإصدار نظام التشغيل Android في المستقبل القريب.

أبرز خصائص Twitter Blue: - التراجع عن تغريدة: حيث يمكنك الآن مراجعة تغريدتك وتعديلها قبل أن تظهر لمتابعيك على تويتر.

- مجلدات العلامات المرجعية: قم بتنظيم علاماتك المرجعية في مجلدات، واعثر بسهولة على المحتوى المحفوظ الذي تريد قراءته لاحقًا.

- وضع القارئ: كن على اطلاع دائم بأحدث ما في سلاسل تغريدات تويتر من خلال تحويلها إلى نص طويل سهل القراءة.

هل هذا يعني أن النسخة المجانية من تويتر ستختفي؟ لم يتم إيقاف خدمة تويتر المجانية ولن يتم إيقافها أبدًا، حيث يوفر Twitter Blue ببساطة إمكانية إضافية لتمكين التخصيص لمنحك المزيد من الإمكانيات الإبداعية لتجربتك على تويتر.

ما نوع الميزات المضمنة في Twitter Blue؟ في الوقت الحالي، يمكن لمشتركي Twitter Blue الوصول إلى مجلدات العلامات المرجعية ووضع القارئ وخيار التراجع عن التغريدة.

ما هي مجلدات العلامات المرجعية؟ ما هي مجلدات العلامات المرجعية؟ تتيح لك مجلدات العلامات المرجعية تجميع علاماتك المرجعية وتنظيمها في مجلدات، لاكتشافها بشكل أسرع لاحقًا.

ما هو وضع القارئ؟ ما هو وضع القارئ؟ يحول وضع القارئ المواضيع إلى نص سهل القراءة، لقد صممنا هذه التجربة الطويلة حتى تتمكن من قراءة كل المحتوى الحديث بسلاسة وتستمتع بسلاسل التغريدات دون بشكل ميسر.

ما هي ميزة التراجع عن تغريدة وكيف تعمل؟ يمنحك التراجع عن التغريدة خيار سحب تغريدة بعد إرسالها، ولكن قبل أن تكون مرئية للآخرين على تويتر، ويؤدي النقر فوق خيار التراجع إلى إعادتك إلى كتابة التغريدة حيث يمكنك إجراء تغييرات قبل نشر التغريدة أو اتخاذ قرار بعدم النشر على الإطلاق.