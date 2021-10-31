شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" تطلق خاصية "super follow" لجميع مستخدمى أجهزة تعمل بنظام "ios" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت منصة، تويتر، خاصية جديدة، لجميع مستخدمى الأجهزة التى تعمل بخاصية IOS، وهو خاصية Super Follow، والتى يمكنهم من خلالها متابعة صناع المحتوى.

موقع "تويتر"، كان قد أطلق هذه الخاصية لأول مرة شهر سبتمبر الماضى في الولايات المتحدة وكندا فقط، لتتيح للمستخدمين تحقيق الأموال، ومكاسب من حساباتهم على المنصة، وصناعة محتوى حصري من خلال الاشتراكات الشهرية، وفقا لموقع الرؤية.

تويتر كشفت عن خاصية super follow، لأول مرة فبراير الماضي قبل أن تطلقها لبعض صناع المحتوى في سبتمبر، فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وساهم المشتركون خلال أول أسبوعين بنحو 6000 دولار.

المستخدمون المهتمون بالخاصية، يجب عليهم أن يستوفوا الحد الأدنى من المتطلبات حسب السياسة المتعلقة بهذه الميزة، التي تستوجب أن يكون المستخدم قد بلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر، وأن يكون لديه ما لا يقل عن 10 آلاف متابع، وأن يكون قد غرد ما لا يقل عن 25 مرة خلال الـ30 يوماً الماضية.

خسر موقع تويتر أكثر من نصف مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بعد أن دفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد اتهم فيها عملاق التواصل الاجتماعي بتضليل المستثمرين بشأن تفاعل المستخدمين في عام 2015.

وقالت شبكة بي بي سي البريطانية انه على الرغم من المبلغ المدفوع، نمت إيرادات تويتر الفصلية بنسبة 37 % حيث تمكنت من تجاهل تأثير تغييرات خصوصية ابل التي أصابت المنافسين مثل فيس بوك وسناب شات، الامر الذي أدى الى ارتفاع اسهم الشركة بنسبة 3%.

وبحسب التقرير، وافق تويتر في سبتمبر الماضي على تسوية دعوى جماعية مع مساهميهم يعود تاريخها إلى عام 2016، ورد فيها ان الموقع ضلل المستثمرين بشأن عدد المستخدمين النشطين على المنصة كل شهر بالإضافة إلى عدد مرات مشاهدة الجدول الزمني لتويتر.

ومن جانبها أنكرت الشركة ارتكاب أي مخالفات لكنها وافقت على التوصل لحلول مادية لتسوية الدعوى، مشيرة إلى أنها ستضر بأرباحها النهائية هذا الربع وقد حدث ذلك، حيث أبلغت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة عن خسارة صافية قدرها 537 مليون دولار في الربع الثالث.