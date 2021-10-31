شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يؤثر التوهج الشمسى على نظام GPS؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار النشاط الشمسى والتى وصلت ذروته من التوهج الكبير بسرعة 600 ميل في الثانية باتجاه الأرض الخميس الماضى، وبروز توقعات بأنه سيعود ليضرب الأرض 31 أكتوبر، الكثير من الجدل حول تأثيرات هذا الأمر، فعلى الرغم من تأكيدات بأنه لن يؤذى البشر بسبب وجود الخلاف الجوى فإن بعض تقارير تشير بأنه قد يؤثر على نظام تحديد المواقع العالمى GPS.

ووفقا لما نقله موقع Digitartlends مشتم التقاط التوهج عند ظهوره من الشمس بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا، والذي يراقب الشمس وكان قادرًا على تسجيل الحدث كما حدث.

لا داعي للقلق بشأن التوهج الشمسي وذلك بفضل الغلاف الجوي للأرض الذي يحمينا من الإشعاع، ومع ذلك يمكن أن تتسبب أحداث بهذا الحجم في حدوث مشكلات في الاتصالات لأنها قد تزعج إشارات GPS، كما توضح وكالة ناسا: "التوهجات الشمسية هي انفجارات قوية من الإشعاع، لا يمكن للإشعاع الضار من التوهج أن يمر عبر الغلاف الجوي للأرض ليؤثر جسديًا على البشر على الأرض، ومع ذلك - عندما يكون شديدًا بدرجة كافية - يمكن أن يزعج الغلاف الجوي في الطبقة التي تنتقل فيها إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والاتصالات ".

لمزيد من التفاصيل الفنية حول كيفية تأثير التوهج على المنطقة حول الأرض، في ظاهرة تسمى طقس الفضاء، يمكنك البحث عن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) الذي تديره الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

,سيراقب مركز SWPC الجسيمات الواردة من الشمس وسيصدر تحذيرات إذا كان بإمكانها التأثير على الأنظمة الموجودة هنا على الأرض، أعلن المركز عن ما يسمى "مراقبة العاصفة المغنطيسية الأرضية"، مما يعني أن هناك احتمالًا متزايدًا لحدوث عاصفة مغنطيسية أرضية في نهاية هذا الأسبوع.

كتب SWPC "A G3 (Strong) Geomagnetic Storm Watch سارية المفعول في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2021، بعد التوهج الشمسي الكبير وطرد الكتلة الإكليلية (CME) من الشمس الذي حدث في حوالي الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 28 أكتوبر"، "يشير التحليل إلى أن CME غادرت الشمس بسرعة 973 كم / ثانية ومن المتوقع أن تصل إلى الأرض في 30 أكتوبر، مع استمرار التأثيرات حتى 31 أكتوبر."