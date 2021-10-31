شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حقيقة اكتشاف كوكب خارج مجرة درب التبانة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين آلاف الكواكب الخارجية التي تم اكتشافها حتى الآن ، كانت جميعها داخل مجرة ​​درب التبانة. ولكن الآن تم الكشف عن أدلة على إمكانية التعرف على كوكب في مجرة ​​أخرى لأول مرة.

تم رصد كوكب خارجي محتمل باستخدام مرصد Chandra X-ray التابع لناسا في مجرة ​​Messier 51 ، والمعروفة أيضًا باسم مجرة ​​Whirlpool بفضل شكلها الدوار الجميل حسبما نقل موقع Digitartlends.

على بعد 28 مليون سنة ضوئية ، يكون الكوكب الخارجي المحتمل بعيدًا جدًا عن أي كوكب آخر تم اكتشافه حتى الآن. من الصعب للغاية تحديد الكواكب لأنها أصغر بكثير مقارنة بالنجوم التي تدور حولها ، كما أنها تعكس القليل من الضوء. لذلك يتم اكتشاف معظم الكواكب الخارجية من خلال النظر إلى التأثيرات الصغيرة التي تحدثها على سطوع النجوم التي تدور حولها.

ومع ذلك، تم رصد هذا الكوكب الخارجي المحتمل الجديد في Messier 51 من خلال النظر في الطول الموجي للأشعة السينية بدلاً من الطول الموجي للضوء المرئي. نظر فريق الباحثين في أنظمة تسمى ثنائيات الأشعة السينية، حيث يستهلك ثقب أسود أو نجم نيوتروني نجمًا عاديًا، ويطلق أشعة سينية. الثقب الأسود الكثيف أو النجم النيوتروني الذي ينتج الأشعة السينية هو مساحة صغيرة، لذلك إذا مر كوكب أمام النظام، فيمكنه حجب جميع هذه الأشعة السينية تقريبًا - مما يجعل من الممكن ملاحظته من الأرض.

وقالت المؤلفة الرئيسية روزان دي ستيفانو من مركز الفيزياء الفلكية، جامعة هارفارد وسميثسونيان (CfA) في بيان.

تمكن الفريق من اكتشاف مثل هذا الانخفاض في الأشعة السينية من ثنائي الأشعة السينية يسمى M51-ULS-1 في مجرة ​​Messier 51، ووجدوا فترة مدتها ثلاث ساعات انخفضت خلالها الأشعة السينية المنبعثة من هذا الثنائي إلى الصفر، مما يشير إلى وجود كوكب بحجم كوكب زحل، لقد أخذوا في الاعتبار ما إذا كان الانخفاض في الأشعة السينية يمكن أن يكون بسبب مصدر آخر، مثل سحابة من الغبار، لكنهم وجدوا أن التفسير الأنسب لبياناتهم هو مرور كوكب.

هذا الاكتشاف مثير لأنه يشير إلى طريقة جديدة لاكتشاف الكواكب الخارجية البعيدة جدًا، ومع ذلك ، يحرص المؤلفون على التأكيد على أن هذا اكتشاف محتمل فقط، ولا يمكنهم التأكد من أنه كوكب بالتأكيد حتى يتمكنوا من إجراء المزيد من الأبحاث، تكمن المشكلة في أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً - حوالي 70 عامًا - حتى يمر الكوكب المحتمل أمام الثنائي مرة أخرى.

وقالت المؤلفة المشاركة نيا إمارا من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز: "لسوء الحظ لكي نؤكد أننا نرى كوكبًا، فمن المحتمل أن ننتظر عقودًا لنرى عبورًا آخر"، "وبسبب عدم اليقين بشأن المدة التي يستغرقها الدوران في المدار، لن نعرف بالضبط متى ننظر."

ويسعى المعنيين الاستمرار في البحث في أرشيفات بيانات الأشعة السينية للبحث عن المزيد من الكواكب الخارجية المرشحة في المجرات الأخرى، "الآن بعد أن أصبح لدينا هذه الطريقة الجديدة للعثور على الكواكب المرشحة المحتملة في المجرات الأخرى، نأمل أنه من خلال النظر في جميع بيانات الأشعة السينية المتوفرة في الأرشيف، نجد المزيد منها، قال دي ستيفانو: "في المستقبل قد نتمكن حتى من تأكيد وجودهم".