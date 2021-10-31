بينهم قادة دول أجنبية وعربية ونجوم هوليوود.. قراصنة روس يبتزون مشاهير بعد سرقة بياناتهم والدفع بـ"البيتكوين"

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

استولى قراصنة روس، على بيانات لشخصيات سياسة، منهم قادة دول، ونجوم هوليوود ومليارديرات، في عملية سرقة افتراضية صادمة لشركة مجوهرات.

وبحسب "سبوتنيك"، سرق القراصنة المعلومات الشخصية لمشاهير من بينهم مقدمة البرامج الامريكية الشهيرة أوبرا وينفري ولاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته وفيكتوريا، والممثل الهوليودي توم هانكس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بالإضافة لرئيس وزراء البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء السابق لقطر، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ونائب رئيس وزراء كازاخستان أربولات دوسايف وغيرهم، خلال مداهمة على الإنترنت.

وتطالب عصابة الهاكرز بالملايين من أموال الفدية في أعقاب الغارة على شركة المجوهرات "غراف" ومقرها لندن.

وذكرت صحيفة "ميل أون سنداي" أنه يشتبه في أن أعضاء من عصابة القرصنة الروسية التى تسمى بـ"كونتي" كانوا وراء السرقة.

ويُعتقد أنهم يطالبون بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية كفدية، حيث يقترح الخبراء أنه يمكنهم طلب الدفع بعملة البيتكوين أو المجوهرات التي لا يمكن تعقبها.

وتعتبر مذكرات الائتمان والفواتير وقوائم العملاء من بين التفاصيل التي تم اختراقها والمعلومات المنشورة بالفعل تمثل واحد في المائة فقط من الملفات المسروقة.

وقال متحدث باسم مكتب مفوض المعلومات البريطاني، الذي يمكنه فرض غرامات تصل إلى أربعة في المائة من حجم مبيعات الشركة: "لقد تلقينا تقريرًا من شركة غراف دايموند بشأن عملية قرصنة مقابل فدية.

وأضاف: "سنتصل بالمنظمة لإجراء مزيد من الاستفسارات فيما يتعلق بالمعلومات التي تم توفيرها".

وقال متحدث باسم غراف: "للأسف، كنا، بالاشتراك مع عدد من الشركات الأخرى، هدفًا لهجوم إلكتروني معقد من قبل مجرمين محترفين.

وأضاف: "لقد تم تنبيهنا إلى نشاطهم من خلال أنظمتنا الأمنية، مما سمح لنا بالرد بسرعة وإغلاق شبكتنا، لقد أبلغنا، وما زلنا نعمل مع، الوكالات القانونية ذات الصلة.

وأردف: "لقد أبلغنا هؤلاء الأفراد الذين تأثرت بياناتهم الشخصية ونصحناهم بالخطوات المناسبة الواجب اتخاذها".