شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" تضع قيودا أكثر صرامة على المعلومات الخاطئة حول لقاح كورونا للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta الهوية الجديدة لفيسبوك ، أنها تطرح سياسات أكثر صرامة بشأن المعلومات المضللة عن لقاحات كوفيد19 التي تستهدف الأطفال (عبر Engadget)، وضعت المنصة في السابق قيودًا على المعلومات الخاطئة عن لقاح COVID-19 في أواخر عام 2020 ، لكن لم يكن لديها سياسات خاصة بالأطفال.

يأتى ذلك بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء رسميًا على لقاح COVID-19 من شركة Pfizer للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

تقول Meta في منشور مدونة جديد إنها تشارك مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) لإزالة المحتوى الضار المتعلق بالأطفال ولقاح COVID-19 حسبما نقل موقع The Verege.

يتضمن ذلك أي منشورات تشير ضمنًا إلى أن لقاح COVID-19 غير آمن أو غير مختبَر أو غير فعال للأطفال. بالإضافة إلى ذلك ستوفر Meta تذكيرات داخل الخلاصة باللغتين الإنجليزية والإسبانية تفيد بأن اللقاح قد تمت الموافقة عليه للأطفال، كما ستوفر معلومات حول مكان توفره.

يشير Meta إلى أنه أزال ما مجموعه 20 مليون معلومات خاطئة عن اللقاحات من Facebook و Instagram منذ بداية الوباء، تتعارض هذه الأرقام مع ما رأيناه من المستندات الداخلية المسربة من Facebook - أوضحت أوراق Facebook مدى عدم استعداد النظام الأساسي للمعلومات الخاطئة المتعلقة بلقاح COVID-19، إذا كان Facebook أكثر استعدادًا، فقد يكون قد أطلق حملات لمكافحة المعلومات الخاطئة في وقت سابق من الوباء، لكل من الأطفال والبالغين ، وربما يزيل المزيد من المحتوى الخاطئ نتيجة لذلك.