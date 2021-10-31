شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن عن نسخة تجريبية من iOS القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد يومين من إطلاقها نسخة iOS 15.1 أعلنت آبل عن نسخة تجريبية من نظام iOS 15.2 القادم، وتبعا لآبل فإن النسخة الاختبارية من iOS 15.2 متوفرة حاليا لمطوري البرامج والمشتركين بنظام "بيتا" للأنظمة الخاصة بها، وجهزت هذه النسخة بالعديد من الميزات الجديدة التي كشف عنها فى مؤتمر WWDC 2021 وفقا لما نقلته RT.

ومن بين أبرز الميزات التي جاءت بها نسخة iOS 15.2 تبعا لمختبريها هي ميزة App Privacy Report التي تعلم المستخدم عن التطبيقات التي تستخدم وظائف النظام في هاتفه، فعلى سبيل المثال عند استعمال هذه الميزة سيتمكن المستخدم من معرفة كم مرة تمكن تطبيق "فيسبوك" أو "إنستجرام" من الوصول إلى بيانات موقع هاتفه الجغرافي أو الكاميرا الموجودة فى الهاتف خلال فترة معينة.

كما حملت النسخة الجديدة من النظام العديد من الميزات التي ظهرت في نسخة iOS الأخيرة مثل ميزة SharePlay لمشاركة الملفات عبر FaceTime، وميزة تصوير الفيديو الاحترافي عبر هواتف iPhone 13، إضافة إلى تعديلات برمجية لتصحيح بعض الأخطاء التي تؤثر على عمل بعض التطبيقات في هواتف آيفون.