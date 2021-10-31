شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يبنى فيسبوك الجيل التالى من الانترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول فيسبوك، إنه يبنى الجيل التالى من الإنترنت - وستتمكن من العيش داخله "قريبًا"، وقال مؤسس فيسبوك مارك زوكيبيرج إن "metaverse" الكامل على بعد أقل من عقد - ولكن سيتم إنشاء منازل VR قريبًا.

ضخت عملاق التكنولوجيا فيسبوك، مليارات الدولارات فى بناء "metaverse" وتعهدت مؤخرًا بتوظيف 10000 موظف آخر للعمل فى المشروع حسبما نقل موقع TheSun.

قال زوكربيرج ، متحدثًا عن metaverse ، إن الأمر يتعلق بجعل الوقت الذى نقضيه أفضل بالفعل، مضيفا: "الإصدار التالى من الإنترنت يمكنه ذلك"

ووصف أندرو بوسورث رئيس Facebook VR رؤية الشركة الجريئة، وقال: " metaverse عبارة عن مجموعة من المساحات الافتراضية ثلاثية الأبعاد حيث يمكنك مشاركة تجارب غامرة مع بعضكما البعض عندما لا تكونان معًا".

"ماذا بعد الإنترنت؟ بدلاً من النظر إلى الشاشة ، ستدخل فى التجارب.

"ليس عليك تجربته فى الواقع الافتراضي. سيختبرها معظم الأشخاص فى البداية على الشاشات الموجودة لديهم بالفعل ".

ووصفها بأنها "الجيل القادم من الإنترنت".

أعلن Facebook عن مجموعة من تحديثات VR الجديدة - المرتبطة فى الغالب بـ Oculus Quest 2. وسماعة رأس الواقع الافتراضى التى يبلغ سعرها 299 دولارًا / 299 جنيهًا إسترلينيًا على Facebook.

أحد أهم الإعلانات هو Horizon Home ، وهو منزل افتراضى جديد تمامًا حيث يمكنك قضاء الوقت مع الأصدقاء.

سيتم تصور الزملاء من خلال صور رمزية جديدة أكثر واقعية تم إنشاؤها.

ويمكنك مشاهدة التلفزيون فى منزلك الافتراضى وممارسة الألعاب والمزيد.

استنادًا إلى الجودة الحالية لـ Oculus ، يمكن أن يكون لدى Facebook مثل هذا النظام وتشغيله بسهولة فى غضون أسابيع - ولكن لم يتم تحديد موعد محدد.

بالاقتران مع Oculus Horizon Workrooms ، ستتمكن من العيش والعمل واللعب داخل عالم Zuckerberg الافتراضي.

يضيف Facebook أيضًا اتصال Messenger داخل VR حتى تتمكن من إجراء مكالمة فيديو من العالم الافتراضي.

تأتى العديد من ترقيات الأعمال إلى Quest 2 ، بما فى ذلك دعم حسابات العمل.

وستكون قادرًا على استخدام تطبيقات مثل Slack و Dropbox و Facebook كتطبيقات لوحة ثنائية الأبعاد داخل سماعة الرأس Oculus.

سيحتوى Horizon Home على بيئة عمل شخصية بداخله.

وستكون قادرًا على تخصيص هذا بالشعارات والملصقات والتصميمات.

تعهد Facebook بإطلاق برنامج تعليمى على Facebook Reality Labs بقيمة 150 مليون دولار.

سيساعد ذلك فى تدريب منشئى metaverse وزيادة الوصول إلى أجهزة الواقع الافتراضي.

أعلن زوكربيرج أيضًا أن لعبة Rockstar الشهيرة Grand Theft Auto San Andreas ستأتى إلى VR على Oculus Quest 2.