شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول سيارة سباق كهربائية ذات مقعدين فى العالم.. اعرف مواصفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت Envision Virgin Racing النموذج الأولي لأول سيارة سباق كهربائية ذات مقعدين في العالم، جنبًا إلى جنب مع شركة التقنيات المستدامة Johnson Matthey، وتبلغ سرعة النموذج الأولي 149 ميلًا في الساعة، حيث سيتم الكشف عنه في مؤتمر تغير المناخ COP26.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن السيارة البريطانية الصنع هي الأولى من نوعها التي تستخدم خلايا بطارية ليثيوم أيون بالحجم الكامل باستخدام تقنية مادة الكاثود "eLNO" المتقدمة والغنية بالنيكل من Johnson Matthey.

قال الفريق، إن هذه المواد تحتوي على كثافة طاقة أكبر بنسبة 20%من البدائل الحالية، وتمنح نطاق قيادة محسنًا وعمرًا للبطارية.

كما أنه من المتوقع أن تدخل البطاريات حيز الإنتاج على نطاق واسع بحلول عام 2024، وستكون مناسبة للاستخدام في سيارات الركاب الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي.

قال المصممون، إنهم يأملون في أن يساعد النموذج الأولي لسيارة السباق في تسريع الانتقال إلى مستقبل صافي صفر واستيعاب الجمهور الأوسع للسيارات الكهربائية.

قال سيلفان فيليبي، المدير الإداري لشركة Envision Virgin Racing وكبير مسؤولي التكنولوجيا: "تم تصميم سيارة السباق ذات المقعدين خصيصًا لاختبار أداء البطارية ودفعه إلى أقصى الحدود".

وتابع: "تقنية البطاريات هذه لا تشبه أي شيء آخر رأيناه من قبل، وأردنا إنشاء نموذج أولي لسيارة من شأنها أن تضعها في خطواتها وتعرض إمكاناتها الهائلة".

وتتميز السيارة بهيكل وجسم مدمجين من ألياف الكربون يتسعان لفردين، حيث يكون السائق والراكب في وضع ترادفي، وستعمل السيارة على تشغيل إطارات ملساء من أجل توفير قبضة ميكانيكية مثالية مع تقليل معدل التآكل وتقليل نفايات الإطارات.