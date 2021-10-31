شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية نقل نسخة احتياطية من دردشة واتس آب من أيفون إلى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ميزة ترحيل الدردشة عبر واتس آب بين أيفون و أندرويد متاحة الآن، حيث ذكرت جوجل في منشورها الرسمي على المدونة أن الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 ستدعم الميزة وتسمح للمستخدمين بنقل نسخة الدردشة الاحتياطية من أيفون إلى أندرويد دون عناء.

وقد حددت جوجل أيضًا أن مصنعي الهواتف الذكية يتمتعون بحرية دمج هذه الميزة مع تحديثات أندرويد 12 لهواتفهم الذكية، لذلك ، من الممكن أن تتلقى الهواتف الذكية الحالية هذه الميزة أيضًا في المستقبل.

وفي هذه الأثناء، إذا كنت تتساءل عن كيفية نقل محادثات واتس آب من أيفون إلى أندرويد ، فإليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

وفقًا لمدونة جوجل الرسمية ، فإن العملية بسيطة للغاية، كل ما يحتاجه المستخدمون هو توصيل الهاتفين الذكيين عبر الكابل وسيتم نقل واتس آب شات، فقط تأكد من أن الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد إما جديد أو تمت إعادة ضبط المصنع قبل بدء العملية.

1. ابدأ بإعداد جهاز أندرويد الجديد.

2. بعد ذلك ، اصطحب كابل USB من النوع C إلى Lightning وقم بتوصيل الهاتفين الذكيين.

3. عند المطالبة ، امسح رمز الاستجابة السريعة على أيفون لتشغيل واتس آب ونقل جميع المحادثات والوسائط على جهاز أندرويد الجديد.

في حالة عدم عمل مسح QR أو أي مشكلة أخرى ، توجه إلى الإعدادات -> الدردشات -> نقل الدردشات إلى أندرويد على جهاز أيفون الخاص بك ، ثم امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لبدء العملية.