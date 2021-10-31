شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته حول تحديث الشاشة الكبيرة Android 12L والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن Android 12L ، وهو نظام تشغيل يهدف إلى بناء تجربة Android 12 للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة ، بما فى ذلك الأجهزة القابلة للطى والأجهزة اللوحية، سيستفيد مستخدمو Chromebook أيضًا من التحديث.

قامت أجهزة اندرويد اللوحية بتشغيل إصدار من نظام التشغيل على شاشة أكبر. سواء كان جهازًا لوحيًا مقاس 8 بوصات أو مقاس 12 بوصة ، لم تكن هناك تحسينات للشاشات الأكبر حجمًا فى Android وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

تم تعيين كل ذلك على التغيير مع Android 12L، حيث ستجلب أميزات للاستفادة الكاملة من شاشة أكبر. إليك ما يمكن توقعه من التحديث.

يعمل Android 12L على تحسين واجهة مستخدم النظام للاستفادة من المساحة الإضافية الموجودة على الجهاز اللوحي. يسهل استخدام شاشة كبيرة لمهام مثل الإشعارات والإعدادات السريعة وشاشة القفل والنظرة العامة والشاشة الرئيسية والمزيد. بدلاً من مركز إعلام يهدر المساحة ، تضيف Google مركز إعلام جديدًا ثنائى اللوحة على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي. يسمح للمستخدمين بمشاهدة إخطاراتهم والتفاعل معها أثناء النظر أيضًا إلى الإعدادات السريعة فى وقت واحد.

ستستخدم شاشة القفل الآن تخطيطًا أكبر من عمودين لتمييز الإشعارات والساعة. تم أيضًا تحسين التطبيقات الأخرى بما فى ذلك الإعدادات، وتعمل Google أيضًا على تسهيل التفاعل مع نظام التشغيل الخاص بها على الشاشات الأكبر حجمًا.

على سبيل المثال يتم الآن عرض نمط قفل الشاشة وعناصر التحكم فى رقم التعريف الشخصى على الأجهزة اللوحية على جانب الشاشة لتسهيل الوصول إليها. يمكنك النقر على الجانب الآخر من الشاشة لإحضار عناصر التحكم PIN / النمط إلى هذا الجانب.

هناك أيضًا بعض التغييرات على الطيات، تعمل الشركة على تحسين شبكة الشاشة الرئيسية وتلميع الانتقال القابل للطى فى محاولة للسماح للمستخدمين بالانتقال بسلاسة من شاشة خارجية واحدة إلى شاشة أكبر مكشوفة.

توفر الشاشات الأكبر مساحة أكبر لتعدد المهام ، مما يتيح لك أن تكون أكثر إنتاجية. لسنوات افتقرت أجهزة Android اللوحية إلى شرائح الإنتاجية المتوفرة على iPad. يتيح لك Android 12L أن تكون أكثر إنتاجية على الأجهزة القابلة للطى والأجهزة اللوحية مع ميزات تجعل تعدد المهام قويًا وبديهيًا.

يستعيرالتحديث شريط مهام iPadOS لتسهيل الأمور، وتضيف Google أيضًا دعمًا للإيماءات على شريط المهام للقيام بأشياء مثل السحب والإفلات للدخول فى وضع تقسيم الشاشة والسحب لأعلى للعودة إلى المنزل. يمكنك أيضًا الحصول على إيماءة التبديل السريع التى تتيح لك التنقل بين التطبيقات الحديثة، ويمكنك إخفاء شريط المهام أو إظهاره فى أى وقت بضغطة طويلة.

مع Android 12L أصبح تشغيل تطبيقين فى وقت واحد على شاشة واحدة أسهل من أى وقت مضى، يمكنك سحب تطبيقاتك المفضلة وإفلاتها فى شاشة مقسمة مباشرة من شريط المهام. إذا لم يكن هذا هو أسلوبكفيمكنك استخدام إجراء "تقسيم" جديد فى النظرة العامة لبدء وضع تقسيم الشاشة بنقرة واحدة.

تقول جوجل إنها ستسمح لجميع التطبيقات بالدخول إلى وضع النوافذ المتعددة، بغض النظر عما إذا كان يمكن تغيير حجمها أم لا.

مهما كان ما قد تقوله Google لم يتم تحسين تطبيقات Android على الإطلاق للشاشات الأكبر حجمًا. مرة أخرى تم تعيين هذا على التغيير مع إضافة دعم لوضع النوافذ المتعددة ، والاستمرارية عبر حجم الشاشة وتغييرات وضع الجهاز وأكثر من ذلك، ولكنه يمثل مشكلة توافق.

وفقًا لـ Google فقد أجرت تحسينات مرئية ومستقرة لوضع التوافق الخاص بها لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين وجعل هذه التطبيقات تبدو أفضل بشكل افتراضي. سيسمح لمصنعى الأجهزة بتهيئة نسبة العرض إلى الارتفاع للتطبيق، وتطبيق الزوايا الدائرية على نافذة التطبيق ، وتعيين شفافية شريط الحالة.