شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جوجل يجعل المستخدمين أكثر مبالغة في تقدير ذكائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة من جامعة تكساس في أوستن، أنه عندما يستخدم الأشخاص جوجل للعثور على المعلومات، يصبحون أكثر ثقة في قدرتهم على تقديم إجابات صحيحة حتى بدون استخدام أداة البحث، فتعد جوجل أداة بحث جيدة ولكن القدرة على العثور على إجابات ببضع ضغطات على المفاتيح تجعل الناس يعتقدون أنهم أكثر ذكاءً مما هم عليه بالفعل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اختبر الباحثون الموضوعات بناءً على المعرفة العامة، مما سمح لهم بالإجابة على الأسئلة باستخدام ذكرياتهم الخاصة أو عن طريق البحث في جوجل عن الإجابات، وكان أولئك الذين استخدموا جوجل حصلوا على إجابات صحيحة وكذلك كانوا أكثر ثقة في أنهم يعرفون غريزيًا إجابات الأسئلة الأخرى.

كما أنه في بعض الحالات، اعتقد الأشخاص في وقت لاحق أنهم استدعوا المعلومات من الذاكرة عندما قاموا بالفعل ببحثها على جوجل.

قال باحث الدراسة أدريان وارد، أستاذ التسويق في كلية ماكومبس للأعمال في جامعة تكساس في أوستن، في بيان: "عندما نكون مرتبطين باستمرار بالمعرفة، تبدأ الحدود بين المعرفة الداخلية والخارجية في التلاشي"، مضيفا "نحن نخطئ في معرفة الإنترنت بمعرفتنا".

وهي ظاهرة نفسية يبالغ فيها الأشخاص ذوو الفهم المحدود للموضوع في تقدير معرفتهم أو قدرتهم في هذا المجال، لأنهم غير مدركين لقلة الفهم لديهم، فيفترضون أنه غير موجود.

قال وارد إنه بينما اعتمد البشر على الكتب والموارد الأخرى للحصول على المعلومات منذ بداية الكلمة المكتوبة، فإن سرعة وسلاسة البحث على جوجل يمكن أن تجعلنا نخلط بين المعلومات الموجودة على الإنترنت والأشياء التي قمنا بتخزينها في المادة الرمادية بعقلنا.