شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro Max وiPhone XS Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone iPhone XS Max كما يلى:

هاتف iPhone 13 Pro Max الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية:1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.



هاتف iPhone XS Max هاتف iPhone XS Max نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

المعالج: معالج A13 Bionic .

الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB.

نظام التشغيل:نظام iOS (14.x) .

البطارية: 3179 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.