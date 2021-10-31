شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تقوم شركة التكنولوجيا بمعالجة أزمة انبعاثات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قضاء ما يقرب من نصف عام، كل عام، فى جمع وحساب بيانات انبعاثات الكربون على جداول البيانات، سأم فريق المناخ في Salesforce في الأمر، لذلك ففي عام 2017 قاموا ببناء تطبيق لمعالجة الأرقام - والآن يبيعونه مقابل 4000 دولار شهريًا، وبينما تعد الشركات العالمية تعهدات للمساعدة في وقف تغير المناخ ، فإن إحدى المشكلات الأولى التي تواجهها هي تحديد كمية انبعاثاتها، والثاني هو فهم ما إذا كانت حلولهم تعمل.

وتعمل هذه الحاجة على تغذية طفرة في برامج محاسبة الكربون من قبل الشركات الكبرى مثل Salesforce والشركات الناشئة أيضًا ، إلى جانب بعض الشكوك حول أجزاء من العملية، فيما تقوم Microsoft Corp بمعاينة أداة لحساب الانبعاثات تسمى Microsoft Cloud من أجل الاستدامة ، بهدف إتاحتها بحلول منتصف عام 2022.

وقالت شركة بيرسفوني الناشئة لمحاسبة الكربون ومقرها أريزونا إنها جمعت أكثر من 100 مليون دولار ، وهي أكبر جولة تمويل لرأس المال الاستثماري حتى الآن في هذا المجال، وهذا يرفع إجمالي جمع التبرعات هذا العام إلى ما يقرب من 300 مليون دولار ، أي ستة أضعاف الإجمالي لعام 2020 وأكثر من 21 ضعف الأموال التي تم جمعها في عام 2019 ، وفقًا لمراجعة رويترز لبيانات من PitchBook و Climate Tech VC.

وتعتبر محاسبة الكربون معقدة ، خاصة عند تضمين الانبعاثات الخارجة عن سيطرة الشركة المباشرة ، مثل الموردين واستخدام المنتجات ، وهو ما تحاول العديد من الشركات القيام به، كيف ، على سبيل المثال ، حساب صانع سيارات للصلب الذي يشتريه والأميال التي يقودها عملاؤه؟ يسمي البعض في مجال المحاسبة هذه الانبعاثات غير المباشرة ، والتي غالبًا ما تكون الجزء الأكبر من انبعاثات الشركة ، "صندوق باندورا" لمحاسبة الكربون.

ولا تعتقد Snocap ، وهي شركة جديدة لرأس المال الاستثماري في مجال تكنولوجيا المناخ ، أنه يجب أن يُطلب من الشركات الناشئة قياس تأثيرها البيئي ، خاصة إذا كانت تقنيتها مصممة لتغيير الصناعة بشكل أساسي ، مثل صناعة اللحوم المزروعة في المختبر، فيما يأمل تايلور فرانسيس ، المؤسس المشارك لـ Watershed ، وهي شركة ناشئة في مجال برمجيات محاسبة الكربون ، تم إنشاؤها في الوقت الذي تتبع فيه شركة التكنولوجيا المالية Stripe بيانات الانبعاثات الخاصة بها ، ويأمل أن يستخدم العملاء الأداة لاتخاذ قرارات بشأن الموردين والانبعاثات.